巨人は２３日、東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２６ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」を開催した。メインイベントとなった野球対決では坂本勇人内野手率いる「チーム６」と田中将大投手率いる「チーム１１」の夢の対決が実現。...

陽岱鋼「感動して泣きそうだった」巨人ファンフェスタにサプライズ登場→大歓声に感謝「泣いたらダメやと。 幸せでした」巨人は２３日、東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２６ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」を開催した。

メインイベントとなった野球対決では坂本勇人内野手率いる「チーム６」と田中将大投手率いる「チーム１１」の夢の対決が実現。 代打で元巨人の陽岱鋼が登場し、スタンドが大きく盛り上がった。

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「正直、本当に最初コールされた時にはやっぱ感動して泣きそうだったんで。 でも、ここがこんな楽しいステージだったんで、泣いたらダメやと思って。 あんなに声援もらって、そのあとゲッツーなって、守備また行くんでえーってなるじゃないかなと思ったけど、すごい歓声送っていただいて。 本当に嬉しかったですね。

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素晴らしいなと」と振り返った。 場面は二回無死一塁。 増田大が特別ルールの紙を引くと、「ランナー満塁」。 ここで坂本監督が代打・陽岱鋼を告げた。

田中将監督が「ピッチャー俺」と告げ、東京ドームは大盛り上がりを見せた。 結果は二ゴロ併殺打となったが、１打席だけ用意された特別な１打席に「陽岱鋼コール」が鳴り響いた。 陽岱鋼はその後、センターに入って大きな拍手を浴びると、スタンドへ向けて２度、深く頭を下げた。 陽岱鋼は今季限りの現役引退を発表。２００６年の高校生ドラフト１巡目で日本ハムに入団し、１７年から５年間巨人でプレー。 その後は米独立リーグなどを経て、今季は新潟・オイシックスに所属していた。