プレスリリース 陸上自衛隊と民間運航会社のヘリコプター整備現場を取材し、官民対談も実現！ 総合ヘリコプター年鑑『ヘリワールド2027』を発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土田米一）は、総合ヘリコプター年鑑の最新刊『ヘリワールド2027』を2026年11月28日（土）に発売いたします。

特集では、陸上自衛隊と民間の運航会社、それぞれのヘリコプター整備の現場を取材し、整備の仕事の中身と、業界が抱える人材確保の課題を掘り下げます。 ヘリコプターが安全に飛び続けるためには、日々の点検から定期的な分解整備まで、整備に携わる人たちの仕事が欠かせません。 日本には、防衛省が定める「自衛隊耐空証明」などの基準のもとで自衛隊機を整備する「整備員」と、航空法にもとづく国家資格を持つ民間の「航空整備士」という、2種類のヘリコプター・メカニックがいます。

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特集では、陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校と、小型機・ヘリコプター運航大手のエアロトヨタ株式会社を取材し、同じ根を持つ整備の技術が、異なるルールのもとでどのように生かされているのかを紹介します。 整備の体制や1日の仕事の流れに加え、UH-2、UH-60JA、BK117C-2を担当するベテランが、それぞれの機体の特徴を整備の視点から語ります。 さらに、自衛隊と民間それぞれの資格制度と、整備員・整備士になるまでの道のり、在学中に二等航空整備士の資格が取れる中日本航空専門学校の教育も紹介。