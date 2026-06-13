限りなく白く・山田一十 孤独から救った音楽と、諦めかけた冬 恩人たちの言葉がくれた覚悟

アイドルグループ「限りなく白く」の山田一十が、幼少期の孤独、活動に悩んだ過去、そして支えとなった恩人たちとの絆を語る。

3年目という勝負の夏へ向けて熱く燃え上がる アイドル グループ「 限りなく白く 」。 メンバーの 山田一十 （やまだ・いと）が語ったのは、幼少期の孤独な原点から、まぶしすぎるグループのカラーに馴染めず活動を諦めそうになった昨冬の葛藤、そして、走る覚悟をつなぎ止めてくれた恩人たちとの絆の物語である。

不器用な表現者がたどってきた激動の歩みをそっと振り返る。 ステージへの憧れの原点は、塞ぎ込んでいた中学生の頃に出合った音楽だった。 幼い頃から一人になることが多く、絵を描いたり本を読んだり、表現の世界がお友達のようだったという少女の心を救ったのが、楽器を持たないパンクバンドとして一世を風靡したBiSHだった。 内側からエネルギーを爆発させるパフォーマンスに魅了され、活力をもらった。

「私みたいに塞ぎ込んでいる人にも、音楽で少しでも活力になれたらいいな」。 その純粋な願いが、今の活動へとつながる最初のきっかけだった。 グループが放つ王道のまぶしさと、自身が内面に抱える深く内省的な表現の方向性との乖離に激しく悩んだ。

「自分だけちょっと暗いかもって。 もう辞めた方がいいのかなって思ってしまって」。 ステージで笑顔を作るほどに心はすり減り、昨年12月には本気で活動を諦めそうになっていた。 さらに、卒業したメンバーの白瀬ななこに悩みを打ち明けた夜、忘れられない言葉を授かる。

その温かい肯定の言葉に、思わず涙があふれ出た。 卒業の時期にご飯を食べに行った際にも「あなたたちなら本当に大丈夫だ」と力強く背中を押された。 一緒に号泣しながら過ごしたあの時間は、今でも胸の中で輝き続ける特別なお守りである。 また、東京でのライブの際には、ダンスの先生からも「そのままで行って。

自信持って」と言葉をかけられた。 周りを気にしすぎて迷っていた時期だったからこそ、そのままの自分を肯定されたことで、ハッと目の前が開けたという。 本来は苦手なはずの夏がやってくる。 けれど、アイドルになってからは、毎年秋に振り返ると「楽しかったな」と思える大切な季節に変わった。

「関ケ原唄姫合戦」や地元の「安平フェス」など様々な土地の舞台が控えるが、「皆さんにとっても心に残るような、温かい思い出を届けたいです」。 山田の歩みは、アイドルとしての華やかさの裏にある繊細な感情と、それを乗り越える力を私たちに教えてくれる。 彼女が語る言葉のひとつひとつには、自己肯定感の低さと向き合いながらも、前を向こうとする強い意志が感じられる。 ファンにとっても、同じような悩みを抱える人にとっても、彼女の存在は希望の光となるだろう。 これからの活躍にますます期待が高まる





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