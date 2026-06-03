阿部慎之助前監督の復帰願う署名、13万筆超え - 球団に提出へ

阿部慎之助前巨人監督の復帰を願う会が、オンライン署名を球団に提出する準備を進めている。署名は目標を大幅に上回る13万筆以上を集めた。

プロ野球巨人の前監督、 阿部慎之助 氏（47）の監督復帰を願う会が3日、X（旧Twitter）を更新し、オンライン署名運動の進捗を報告した。 会は5月26日に署名サイトChange.orgで運動を開始。

翌28日までに目標の4万3500筆を大きく上回る13万筆以上の署名が集まり、受け付けを終了した。 会はこれらの署名を株式会社読売巨人軍と株式会社読売新聞グループ本社へ提出するため、連絡を取っていたが、両社から送付先の案内があったと明らかにした。 阿部氏は5月25日、東京都渋谷区内の自宅で長女（18）と次女（15）のけんかを仲裁中、長女に手を上げたとして、警視庁に現行犯逮捕された。 長女が児童相談所に通報し、26日未明に釈放された後、同日昼に巨人は阿部氏の監督辞任を発表した。

阿部氏はカッとなったなどと供述しており、事件は球界に衝撃を与えた。 阿部慎之助氏復帰を願う会の管理者は、提出に向けて要望書の作成、署名データの整理、提出資料の準備を進めていると説明。 暴力を肯定するものではなく、もし事実があれば本人が真摯に向き合うべきだとした上で、様々な立場や考え方があることを尊重しつつ、約13万人の思いを届けるために活動していると強調した。 会のスタンスは、今すぐの復帰ではなく、いつの日か阿部氏が球界に関わる機会が訪れた際の後押しとなることだという。

会は設立時、阿部氏の監督復帰を願い、もう一度ユニフォーム姿を見たいというファンの声を節度を持って球団へ届けることを目的とすると掲げていた。 また、誹謗中傷や対立を目的としないことも明言していた。 署名の目標は当初、第1目標5000筆、最終目標は東京ドーム収容人数と同じ4万3500人だったが、報道各社の影響で開始から約24時間で最終目標を突破する異例の反響となった。 今回の署名運動は、暴力行為に対する厳しい視線と、功績のあった元監督への支援の声が交錯する中で展開された。

阿部氏は選手時代、巨人の正捕手として活躍し、2009年WBC優勝に貢献。 引退後はコーチを経て2024年シーズンから監督を務めていたが、突然の辞任となった。 ファンからは残念がる声が多く、再起を願う署名が短期間で集まった背景には、人柄や実績への信頼があるとみられる。 一方で、家庭内暴力を容認しない社会の流れもあり、署名活動に対しては賛否両論がある。

会はあくまで球団への要望として、阿部氏が教訓を経て再び野球界に貢献する機会を支援したいとしている。 今後、署名が球団に届けられた後の対応が注目される





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阿部慎之助 巨人 署名 復帰 暴行事件

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