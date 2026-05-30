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阿部慎之助氏復帰を願う会、署名活動を終了

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阿部慎之助氏復帰を願う会、署名活動を終了
阿部慎之助復帰署名
📆5/30/2026 4:27 PM
📰nikkansports
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阿部慎之助氏復帰を願う会は、26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の復帰を願う署名活動を28日夜、Xを更新した。同氏が巨人の監督を辞任した26日に、オンライン署名サイト「Change.org」に立ち上げたオンライン署名は、スタートから3日目の28日段階で署名が13万を超えたことを受けて、署名活動を終了すると発表した。

阿部慎之助 氏復帰を願う会は、26日にプロ野球巨人の監督を辞任した 阿部慎之助 前監督（47）の復帰を願う署名活動を28日夜、Xを更新した。 同氏が巨人の監督を辞任した26日に、オンライン署名サイト「Change.org」に立ち上げたオンライン署名は、スタートから3日目の28日段階で署名が13万を超えたことを受けて、署名活動を終了すると発表した。

阿部慎之助氏復帰を願う会は「この度、本署名活動は130000筆を超える、想像を遥かに超えるご賛同をいただき、受付を終了いたしました」と報告。 今後については「以前お知らせした通り、株式会社読売巨人軍・株式会社読売新聞グループ本社への署名提出を予定しております。 提出方法につきましては、コストや現実的な運営面も踏まえ、現在はメール等による提出を念頭に検討しております」と、巨人と読売新聞本社へメールで提出するとした。 阿部慎之助氏復帰を願う会は設立当時「阿部慎之助氏の監督復帰を願い、署名活動を行っています。

『もう一度ユニフォーム姿を見たい』そんなファンの声を、節度を持って球団へ届けることを目的としています」と設立目的を掲げた。 その上で「再びユニフォーム姿でチームを率いる姿を見たい。 若い選手たちへ、その経験を伝えていってほしい。 そして再び東京ドームで、多くのファンと共に戦う姿を見たい。

そう願う声が存在することを、一つの形として球団へ届けたいと考え、この署名活動を立ち上げました。 本活動は、誹謗中傷や対立を目的としたものではありません」などとしていた。 署名の受付期限は6月5日午後11時59分までとし、目標は第1目標が5000筆、最終目標は満員の東京ドーム収容人数と同じ4万3500人と掲げていた。 それが、報道各社の報道もあって反響が拡大し、受け付け開始から約24時間後の27日午後5時43分段階で、目標の4万3500筆を突破。

同午後10時段階で、署名は7万4900筆を超えた。 管理者は「署名サイト上では、2600名を超える方々より、合計260万円以上のプロモーション支援もいただきました。 こちらにつきましては、以前よりご説明しております通り、運営側へ金銭が支払われるものではなく、署名サイト上での拡散・プロモーション費用として使用されるものとなっております」と寄付があったと説明。

「また、本公式アカウントは完全に非営利で運営しております」と強調した。 阿部氏は25日に、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。 東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。 しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放され、同日昼に監督辞任が発表された。 そうした一連の流れを受けて「『今は早い』『そっとしておくべきではないか』『暴力を肯定する活動なのではないか』『被害者側への配慮が足りない』など、様々なご意見もいただきました」と、署名活動に批判的な意見も寄せられたと指摘。

「私たち自身、暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません。 もし事実として問題があったのであれば、真摯に向き合い、猛省すべき部分はあると考えています。 問題や過ちがあった際に、厳しく向き合うことは必要です」と、阿部氏の暴力があったとすれば、肯定する考えがないと強調した。 その上で「その後の人生や、再び社会・球界に関わる道まで、完全に閉ざされるべきなのか。

その点について、様々な考え方がある中で、私たちは一人のファンとして、『もう一度阿部慎之助氏が球界へ戻る未来を見たい』という想いで活動を続けてきました」と、阿部氏の未来まで閉ざすべきではないと主張。

「何が正しいのか。 何をどう受け止めるべきなのか。 様々な憶測や意見が飛び交う中で、それぞれがそれぞれの正しさを持っていると思います。 その中で私たちは、一人のファンとして、『もう一度、阿部慎之助氏が球界へ戻る未来を見たい』という想いを選びました」と説明した

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阿部慎之助 復帰 署名 野球 巨人

 

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