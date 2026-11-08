阿部寛×堺雅人の『スティング』作戦に反響 野崎守が中央特務局員を一撃

阿部寛演じる野崎守が堺雅人演じるリュウ・ミンシュエンと仕掛けた『スティング』作戦が話題です。1973年の映画『スティング』との重なりがX上でトレンド入りしました。

ドラマで、 堺雅人 が演じるシンシーの劉銘軒（ リュウ・ミンシュエン ）と、 阿部寛 （62）が演じる警視庁公安部・外事第4課の 野崎守 が、『 スティング 』と呼ばれる作戦を実行した場面が視聴者の注目を集めています。前回の第23話では、リュウが野崎を打つ場面で締めくくられており、物語の緊張感が高まっていました。

今回の放送では、リュウを監視し、核融合の入手を画策していた中央特務局員の正体が明らかになります。野崎守は立ち上がり、その局員を一撃で仕留めました。作戦の成功を受けて、スティングという言葉が物語の中心に据えられています。

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中央特務局員の正体と野崎守の一撃

中央特務局員は、リュウを見張りながら核融合を手に入れようとしていた人物として描かれました。その正体が現れた瞬間、野崎守が動き、局員を一撃で倒すという流れになっています。

野崎守は、作戦がうまくいったことを喜び、リュウに向かって『うまくいったな！スティング！』と声をかけました。これに対してリュウは『はい！ノザキサ～ン』と歓喜の声をあげ、野崎守に抱きつきました。二人の距離感の近さが、作戦の達成感を際立たせる場面になっています。

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野崎守は、作戦をリュウに伝える際にも『スティングだよ、スティング』と何度も繰り返していました。作戦名を強調する台詞は、視聴者にとって作戦の全体像を理解する手がかりにもなっています。こうした反復が、作戦の鍵となる言葉としてスティングを印象づけました。

『スティング』の台詞が呼び起こす映画の記憶

ドラマで繰り返された『スティング』は、1973年に公開された米犯罪コメディー映画の題名です。映画では、ポール・ニューマンが伝説的な詐欺師ゴンドーフを、ロバート・レッドフォードが若い詐欺師フッカーを演じました。

映画の物語では、フッカーが師匠の詐欺師を殺したギャングのロネガンに対し、ゴンドーフの助けを借りて詐欺による復讐を決意します。二人は偽の競馬詐欺で大金を巻き上げようとしますが、FBIの逮捕が迫り、互いの裏切りを疑って撃ち合いになります。

撃ち合いの結果、フッカーとゴンドーフは2人とも銃弾に倒れ、ロネガンは金を取り戻すことができなくなります。しかし、ロネガンが立ち去ると、フッカーとゴンドーフの銃撃はフェイクだったことが判明し、二人は立ち上がって詐欺の成功を祝います。このどんでん返しで知られる映画が、ドラマの作戦名の由来として重ねられています。

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X上で広がるスティングのトレンドと主題歌の指摘

ドラマの放送に合わせて、X上では『スティング』がトレンド入りしました。作戦名とその元ネタとなった映画の結び付きに関心を寄せる投稿が相次いだ形です。

さらに、野崎守とリュウがカーテンの裏で秘密会議をしていた際に流れていたB.J.トーマスの『雨にぬれても』について、映画『スティング』と同じポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが出演した『明日に向かって撃て！』の主題歌だったと指摘する声もありました。映画を知る視聴者同士が、場面の演出に込められた意図を読み解く動きが広がっています。

今後の放送日程や次の展開については、確認できる情報は示されていません。ただ、作戦名と映画の仕掛けが重なったことで、物語の結末への期待が高まっていることは、SNS上の反応からも見て取れます。阿部寛と堺雅人の掛け合いが、次回への関心をさらに押し上げる形になっています。