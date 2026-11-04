阿部なつき、パテック・フィリップイベントで美スタイル披露

阿部なつきが高級時計ブランド「パテック・フィリップ」のイベントに登場。白の革ベルト時計とニット姿でファンを魅了。キャリアと今後の活躍への期待感も注目を集めている。

芸能活動で多様なジャンルへ進出を続ける 阿部なつき が、高級時計ブランド「 パテック・フィリップ 」のイベントに出席した姿が報じられ、大きな話題となっている。彼女は自身のインスタグラムアカウントに、イベントでのファッション写真をアップロードし、ファンやメディアの注目を集めた。

阿部なつきは、身体にフィットするピチピチのニットとロングスカートを合わせた衣装を身にまとい、白の革ベルト付きの時計をアクセサリーとして活用した。このスタイルは、彼女の細く美しいボディーラインを際立たせ、上品かつ洗練された雰囲気を醸し出していた。ファンからは「花嫁姿を連想してしまう」「めちゃくちゃ綺麗で美人」といった称賛の声が多数寄せられ、白のニットが持つ破壊力や美しさが称賛された。

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このイベントへの参加に関連して、阿部なつきは投稿の中で「素敵なものに触れる時間は、未来の自分を想像する時間でもある」というメッセージを添えた。彼女は、今の自分には少し背伸びに感じられるようなアイテムや体験であっても、いつか当たり前になる日を想像することで、人は理想を描き、それに近づいていくことができると語る。理想を描くことと、そこに向かって努力することをどちらも大切にしたいという彼女の哲学が示された。

阿部なつきは埼玉県出身で、2015年12月に「盛り上がりすぎてヤバおか Popteen大阪冬祭り2015」の「Popteenモデルオーディション」でグランプリに選出され、芸能界へデビューを果たした。2017年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」第1弾に出演し、その存在感を広く認知させた。その後、英国のロンドン芸術大学への進学を理由に一時休業したが、コロナ禍でのリモート授業を機に帰国した。

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帰国後は、TikTokやインスタグラムなどのショート動画投稿が明石家さんまの目に留まり、取り上げられることで知名度が急速に上昇した。2022年8月には1st写真集「i am natsuki」を発売し、美貌やスタイルの良さへの関心がさらに高まった。この時期には「令和の峰不二子」と称されるなど、その魅惑的なイメージが注目された。

阿部なつきはファッションショーなどにも出演し、その存在感を発揮してきた。2025年には配信ドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」で主人公のキューティーハニー／如月ハニー役を演じ、俳優としての活躍の幅を広げている。趣味は美容、ゴルフ、旅行であり、身長160センチ、血液型Oの阿部なつきは、今後も多様な分野での活躍が期待されている。