阿武松部屋の床雄床山が作る、化学調味料を使わない健康ちゃんこの特製レシピを紹介。煮込みハンバーグやもつ煮込みの実践的な作り方と、力士たちの評価を伝える。

相撲部屋の力士が食事を通じて筋肉や体力を形成するための「 ちゃんこ 」は、単なる大量の料理ではなく、栄養バランスを重視した献立が特徴である。特に 阿武松部屋 では、主に ちゃんこ の調理を担当する 床雄床山 が、化学調味料や添加物を極力排除した「健康 ちゃんこ 」を提供している。このアプローチは、食事が力士の身体を作る根本的な要素であるという信念に基づいている。

洋食と和食の融合した煮込みハンバーグ

阿武松部屋のちゃんこ場では、赤ワインを原料とした「煮込みハンバーグ」が作られている。調理過程では、まず赤ワインを使用してアルコールを飛ばし、その後でこねた合い挽き肉と玉ねぎなどの野菜を焼く。肉を焼いた際に発生した肉汁を鍋に投入し、ソースやケチャップ、そしてバターを加えることで、鍋から活発な反応が見られる。この料理はまるで洋食店のようであり、ワインの香ばしい香りが部屋全体に漂う特徴的な一品である。このレシピは、伝統的なちゃんこの概念を超えた独自性を持っている。

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時短で仕上げられるもつ煮込みの技法

「もつ煮込み」は、大根と人参を下ゆですることで準備を整える。次に、下ゆで済みの牛もつ2キロを鍋に投入し、本みりんや白だしを豪快に加え、おろしニンニクとおろし生姜を突っ込んで味を整える。最後に下ゆでしたこんにゃくを加えることで、あっという間に完成する「時短」料理となっている。この手法は、効率的な調理と深い味わいを両立させるために開発されたもので、力士たちの食事を支える重要な役割を果たしている。材料の組み合わせは、栄養補給とコスト削減のバランスを考慮している。

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秋田のつゆを活用した白和えの秘密

「ナメコとオクラの白和え」は、切ったオクラ、豆腐、ナメコを混ぜ合わせ、秋田の名産である万能つゆ「味どうらくの里」を加えて仕上げられる。床雄は、この「味どうらくの里」が自分の中で最もおいしいつゆであると述べ、これを隠し味として使用している。この献立は、野菜の食感と旨味を損なわずに、力士の健康維持に寄与するものである。素材の鮮度を保つための工夫が、料理のクオリティを高める鍵となっている。

力士たちからの評価と料理の意義

十両・阿武剋は、部屋のちゃんこがすべておいしいと評価している。阿武剋は3年前に初土俵を踏み、現在26歳で関取として活躍している。彼の笑顔は、部屋全体の食事環境が力士のモチベーション向上に貢献していることを示唆している。力士たちは、毎日の食事を通じて体力を維持し、稽古に臨んでいる。このように、ちゃんこは単なる食糧供給ではなく、相撲界の文化的かつ健康的な基盤を形成している。阿武松部屋の取り組みは、他の部屋でも参考になる可能性を秘めている。