阿木燿子が語る作詞の原点と宇崎竜童氏との出会い

作詞家・阿木燿子氏と作曲家・宇崎竜童氏の半生。内向的だった阿木氏のデビュー曲「港のヨーコ」の裏側、そして二人の関係性における役割の捉え方を詳細に紹介する。

1945年に長野県で生まれ、横浜市で育った 阿木燿子 氏は、明治大学文学部を卒業した後、1971年に 宇崎竜童 氏と結婚した。阿木氏は1975年、 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド の「 港のヨーコ ・ヨコハマ・ヨコスカ」にて 作詞家 としてのデビューを果たした。この曲は単なるデビュー作にとどまらず、二人の音楽的パートナーシップの起点となった。

阿木氏の少女時代は、非常に内向的な性格が特徴だった。入学式の翌日に軽音楽部への入部を勧めた宇崎氏は、すでに作曲家になる夢を抱き、周囲に詞を書いてくれるよう頼み込んでいた。阿木氏の両親にも「何でもいいから詞を書いて欲しい」と頻繁に頼むほど、宇崎氏は当時の阿木氏に依存していたという経緯がある。

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メロディと言葉の融合プロセス

「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」が制作された際、阿木氏は作詞の基礎知識を全く持たなかった。1番と2番の字数をそろえるといった規則に従えず、好き勝手に書き進めた結果、歌詞がメロディに収まらなくなる事態が生じた。この窮地を打開するために、阿木氏はただ話すように詞を書くことを選択した。

その結果生まれたのが「アンタ あの娘（こ）の何んなのさ」というセリフ風の歌詞だった。この思いがけない表現が、阿木氏の作詞スタイルの原点となった。基礎知識の欠如が、かえって自然な会話体による歌詞の誕生を促し、後に多くの人の記憶に残るヒット曲へと繋がっていくプロセスは極めて独創的だった。

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時代を彩るヒット曲の数々

デビュー曲の成功後、阿木氏は山口百恵さんの「横須賀ストーリー」、ジュディ・オングさんの「魅せられて」、髙橋真梨子さんの「はがゆい唇」など、その時代の空気を色付ける作品を次々と世に送り出した。これらの楽曲は、単なるポピュラーソングの枠を超え、社会現象とも呼べるほどの影響力を持ち、日本の音楽史における重要な位置を占めることとなった。

阿木氏は、自身の作詞プロセスについて、普段見ないようにしているネガティブな感情に向き合うことが多いと語っている。言葉として具現化されることで、阿木氏は「私の知らなかった私」に出会う感覚を得るという。これは自分の中の誰かの「私のことを書いて」という囁きを代弁している感覚に近く、非常に内省的な創作活動であることがうかがえる。

夫婦の役割と介護の経験

宇崎竜童氏と阿木燿子氏は、結婚から50年以上にわたり音楽活動と家庭生活を共にしてきた。二人は夫婦で役割を決めないことを大切にしている。阿木氏は、7年間義父の介護を行った経験があり、その際、義父が忘れなかった3つの言葉があると明かしている。これらの経験は、阿木氏の人間理解を深める要因となり、その後の作詞活動にも反映されている。

現在80代となった阿木氏は、新しい自分に出会うために、過去の成功体験にとらわれず、前向きな姿勢を保ち続けている。紫綬褒章を2006年に、旭日小綬章を2018年に受賞しているが、阿木氏自身は栄誉よりも、言葉を通じて自身の内面と対話する過程そのものを重視している。この姿勢が、長く愛される歌詞を生み出す原動力となっている。