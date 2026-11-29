WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟がダビド・ヒメネスに判定負けを喫し2階級制覇の夢は散った。一方、WBO世界スーパーフライ級王者寺地拳四朗はハシエル・アマドルを退け初防衛を果たした。

ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・ 寺地拳四朗 （３４）＝ＢＭＢ＝が、同級６位のハシエル・アマドル（２５）＝メキシコ＝の挑戦を退け初防衛に成功した。７月に奪取に成功した王座を守った日本人現役最年長王者は次戦に３階級制覇の日本人王者としては初となる他団体王者との統一戦を熱望した。

ＷＢＡ同級世界戦は、同級２位の挑戦者、ユーリ阿久井政悟（３１）＝倉敷守安＝が、王者ダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝に判定で敗れ２階級制覇ならず。 終了のゴングに王者と笑顔で健闘をたたえ合った阿久井だったが、負けは分かっていた。 ヒメネスに決定的なパンチを打ち込めないまま終わった１２ラウンド。 ジャッジの採点は１人は４ポイント、２人が６ポイント差。

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深いダメージはない。 しかし、完敗。 だから、より悔しかった。