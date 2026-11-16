政府は安全保障3文書改定で「防衛産業基盤戦略」を策定し、平時は民生用に使い有事に戦闘用に転用できる予備生産力の強化を図る。GOCO方式の導入や資金支援により、無人機の緊急増産体制を整備する方針を示した。

政府は年末に予定されている安全保障関連3文書の改定において、有事の際に 無人機 やドローンといった装備品を大量に緊急増産できる体制を構築するため、防衛産業の基盤強化を図ると発表した。この動きは、長期戦に備えた「 継戦能力 」の重要性を強調するもので、新たな戦略文書の策定を通じて民間企業との連携を強化する方向だ。

予備生産力として平時に民生供給

新たに策定される「防衛産業基盤戦略」は、安全保障関連3文書の「下位文書」として位置付けられる。この戦略の核心は、平時には民生向けの製品として供給を行い、有事の際には戦闘を支える生産拠点として機能させる「予備生産力」の考え方を明記することにある。これにより、民間の生産能力を国家の安全保障資源として活用する体制を整備する。

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特に、安価で効率的に運用できる無人機を短期間で大量生産できる体制づくりが重点的に進められる。現代の戦争では人工知能（AI）による判断が迅速化され、無人機や弾薬が大量に消耗される傾向にあるため、短期的な需要増に対応できる生産ラインの確保が不可欠となっている。ロシアによるウクライナ侵略の教訓を踏まえ、こうした現実的な脅威に対し国が責任を持って対応する方針だ。

GOCO方式導入と資金支援の創設

具体的な強化策として、平時の採算性が低くても有事には需要が急増が見込まれる製品の生産施設について、「国有」化を図る方針である。政府が新設する法人がこれらの施設を取得・保有し、民間企業に運営を委託する「GOCO」方式の導入を進める。この方式により、国がインフラを支え、民間の効率性を活用するモデルを確立する。

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また、協力企業への資金貸し付けや助成を行う支援制度も新たに創設する。国内の防衛産業は長年、利益率の低さなどから撤退企業が相次いでおり、有事の運用に支障をきたす懸念があった。政府はこの生産基盤の脆弱さを深刻な課題と捉え、財政的なテコ入れによって企業の参入と維持を支援する。

輸出推進と司令塔の新設

防衛装備品の海外輸出を推進するための司令塔として、複数省庁にまたがる「防衛装備移転・防衛産業基盤タスクフォース」の設置も決定した。装備品の販路開拓や、輸出に必要な財政措置、法規制への対応を一元的に進めることで、防衛産業の国際的な競争力向上と規模の経済効果の創出を目指す。

これらの一連の措置は、年末の安全保障3文書改定に合わせて具体化される予定だ。政府は、民間の産業基盤を国防の核として位置付けることで、予期せぬ危機に対し迅速かつ大規模な対応能力を持続可能なものへと転換させる。これにより、日本の安全保障環境における長期戦への備えを着実に固めていく。