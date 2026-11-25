政府が年末に改定する安全保障関連3文書のうち、防衛力整備計画の指針が判明した。長射程の対艦ミサイル導入や国産化推進、陸自の組織見直しが含まれる。

政府が年末に改定する 安全保障 関連3文書の一つ、 防衛力整備計画 の指針が判明した。 反撃能力 （敵基地攻撃能力）の手段となる長射程ミサイルとして、 自衛隊 の艦船から発射可能な新たな 対艦ミサイル を導入する方針を盛り込んだ。

有事の緊急増産を視野に、あらゆる分野で装備品の国産化を進めると明記。 なり手不足や少子化の影響を踏まえ、陸上自衛隊の組織と定員を見直す。 関係者が25日、明らかにした。 多様な艦艇での運用検討 次期整備計画は取得を目指す主要装備や2027～31年度の防衛費総額を規定。

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政府は防衛省試算の70兆～80兆円台よりも大幅に減らす方向で動いている。 政府内の調整次第で調達規模が変わる可能性がある。 新たな対艦ミサイルは輸送用コンテナのような箱型の発射装置に搭載し、多様な艦艇で運用できる機能を検討する。 宇宙空間には中軌道の常時監視システムを配備。

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継続的に広範囲を監視し、敵艦艇の探知能力などを高め、反撃能力の実効性を向上させる。 他に中国やロシアが開発を進める他国の人工衛星を攻撃する「キラー衛星」対策として、自国の人工衛星を守る「ボディーガード衛星」を整備する。 救難やミサイル発射に用いる中型の無人水上艇の取得を打ち出した。