防府競輪記念G3松本貴治が連覇 640万円賞金獲得

防府競輪開設77周年記念大会で松本貴治が大会連覇を達成。640万円の優勝賞金を手にし、今後は小倉競輪祭へ進む。清水裕友は3着に終わった。

愛媛県出身の 松本貴治 選手が、3日に行われた 防府競輪 開設77周年記念G3「周防国府杯争奪戦」の決勝で優勝し、大会の連覇を成し遂げました。この日は最終日であり、準決勝を突破した9選手による第12レースが行われ、松本選手は残り数週での大胆な仕掛けで競り勝ちました。

松本選手は通算6度目の記念制覇を達成し、640万円の優勝賞金を獲得しました。この勝利により、今年3月に松山で優勝した以来、再びタイトルを獲得する快挙を成し遂げました。松本選手の次回出走は18日から始まる小倉競輪場でのG1「第68回競輪祭」に予定されています。

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レース展開と松本選手の勝利

レースは松本貴治選手がスタートを奪い、佐々木豪、小倉竜二、郡司浩平、清水裕友、桑原大志、原井博斗、山口拳矢、山田久徳の順で周回を繰り返しました。残り4周目から後方の山口拳矢選手が動き出し、清水裕友選手がこれを追いました。

佐々木豪選手は山口選手と山田久徳選手を迎え入れ、清水選手がさらに抑える展開となりました。赤板で山口選手が内をすくい先頭へ出ましたが、山田選手は連結を外し、清水選手と桑原大志選手が番手にはまりかけました。しかし打鐘とともに清水選手が先に踏み出しました。

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4角で松本貴治選手も踏み上げ、佐々木豪選手は絡んだ郡司浩平選手をさばき続けました。バックでは桑原大志選手が懸命にブロックしましたが、松本選手が踏み勝ち大会連覇を達成しました。佐々木豪選手が流れ込み、清水裕友選手は3着に残りました。

清水選手と佐々木選手の動向

地元・山口県出身の清水裕友選手は、大会7度目の栄冠を狙うとともに通算300勝を目指していましたが、惜しくも3着に終わりました。このレースで清水選手は打鐘とともに先に踏み出すなど粘り強い走りを見せましたが、最終コーナーでの松本選手の加速には対応できませんでした。

2着に入った佐々木豪選手は、道中の動きや最終コーナーでの駆け引きで好走を見せましたが、最後の一歩では及びませんでした。佐々木選手のこの活躍は、競輪ファンから高く評価されるものでした。清水選手は地元の期待を背負っていましたが、今度の大会ではタイトル逃す結果となりました。

松本選手のコメントと今後の展望

優勝した松本貴治選手は「本当にお客様にいただいた温かい声援が力になりました。9番車で車番が悪かったのでとりあえずスタートを狙って前々と攻めようと思った。道中、脚力を使わずに追走でき、うまく仕掛けられた。優勝できたのも皆様のおかげです」と振り返りました。

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松本選手はさらに「今は周りから刺激をもらっているので、自分も頑張らないとの気持ちが強い。今後も頑張っていきたい」と意欲を示しました。このコメントからは、今回の勝利を契機に更なる高みを目指そうとする強い決意が感じられます。松本選手はこれからも国内外の主要レースで活躍することが期待されています。

他選手の出場予定と次なる活躍

今回のレースに出場した他の選手たちも、それぞれの次の舞台へ向かいます。原井博斗選手は4日からのF静岡（24日〜26日）に出場します。小倉竜二選手はG1小倉「競輪祭」の18日〜23日に出場します。小倉竜二選手はG1での活躍が期待されるベテラン選手であり、次の舞台でも注目が集まります。

このように、防府競輪大会は多くの選手にとって次なるステップとなる重要な大会でした。松本選手の連覇は、競輪界にとって大きなニュースとなり、今後のレース展開にも影響を与える可能性があります。ファンからは松本選手の今後の活躍に対する期待の声が多数寄せられています。