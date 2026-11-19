阪神タイガースへドラフト6位で入団する越川海翔捕手が、契約金4000万円・年俸800万円で仮契約を締結。強肩を武器にルーキーから活躍し、1軍定着を目指す意気込みを語った。

阪神タイガース は19日、 ドラフト6位 で指名された 越川海翔 捕手（24）との仮契約を締結したことを発表した。東京都内のホテルで行われた入団交渉では、契約金4000万円、年俸800万円の条件で合意が成立した。この金額は推定価値に基づくものである。

越川海翔の強気な姿勢とプロレス精神

東京ガスに在籍し、次世代の司令塔候補として注目された越川海翔は、新シーズンに向けて高いモチベーションを示している。彼は金屏風の前で背筋を伸ばし、今すぐ準備を整えなければすぐに取り残されるという危機感を口にした。プロの世界は厳しく、ルーキーである以上、早期にチームにアピールすることは不可欠だと認識している。

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越川はプロレス観戦を趣味としており、特に内藤哲也（44）というレジェンドのファンである。内藤哲也はスペイン語で「焦るな」を意味する「トランキーロ」という言葉を愛用することで知られている。しかし越川は、自身のプレースタイルや心境に対しては、あえてこの言葉の反対の精神を持つと表明した。

「焦ってもいいと思っている。失敗したら、何度も改善してやればいい」と越川は語った。プロの世界では慎重になるべきという通念に対し、彼は失敗を恐れず、改善を繰り返しながら存在感を示していく決意を固めている。この「NOTトランキーロ」の考え方が、彼のルーキーイヤーを躍動するものにする源となる。

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強肩を武器に先輩俊足を封じ込める

越川の最大の武器は、捕手として突出した強肩である。二塁への送球では非凡な肩の強さを見せ、スローイングの安定感もアマチュア界隈ではトップクラスの評価を受けていた。この物理的な優位性を、プロ野球のフィールドでどのように戦力化するかが見ものである。

来春の春季キャンプでの実戦投入を見据え、越川は具体的な目標を掲げている。彼は「走ってきた選手は、みんな刺したい」と力強く語った。具体的には、内野に俊足揃いで知られる阪神の先輩たち、特に近本光司などを封じ込めていく構えだ。

「阪神で盗塁と言えば」というような、チームの守備スタイルや伝統に名前を残す選手へと成長することを目標としている。周囲を驚かせるほどの躍動感と守備力で、開幕戦から1軍 roster に名を連ねることを目指している。この守備力の貢献が、打撃面での課題を上回るほどのインパクトを与えることが期待されている。

越川海翔のプロフィールと期待値

越川海翔は2002年6月5日生まれで、現在24歳である。出身は大阪府で、身長174センチ、体重83キロの体格を持つ。右投げ左打ちの捕手として、串本古座中学校、関西大学、そして東京ガスを経てプロの舞台へ歩みを進めた。26年度ドラフト会議で阪神タイガースから6位指名を受け、この仮契約に至った。

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プロ入り後も、その強肩と守備安定感は変わらないと見られている。打撃面ではコンタクト能力が高く、1スイングでヒットや得点を仕留める力を持つ点が評価された。今後はその身体能力をさらに磨き上げ、阪神タイガースの投手陣を支える存在、そして攻撃にも貢献できる捕手へと進化していくことが求められている。