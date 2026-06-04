阪神西勇輝、通算1500奪三振達成

阪神タイガースの西勇輝投手（35歳）が史上61人目の通算1500奪三振を達成。初回と2回に1三振ずつ、3回に先頭カナリオを三振に仕留め、大台に到達。西勇輝は「積み重ねの大切さ」と若い投手たちにメッセージを送った。しかし、試合後には笑顔がなく、今季2敗目を喫した。西武戦勝利も逃し、次に生かすため敗因を振り返った。5月12日ヤクルト戦で300試合連続先発登板を記録、日本記録に迫る。プロ18年目、球史に名を刻んでも決して止まらない挑み続ける姿勢を示す。

阪神西の勇輝投手（35歳）が史上61人目の 通算1500奪三振 を達成しました。 初回と2回に1三振ずつ、3回の先頭カナリオを113キロのカーブで見逃し三振に仕留め、大台に到達しました。

投手は「18歳の時から速い球もなかったし、変化球がすごい方でもなかった。 積み重ねの大切さ、ケガしないこともそうだし、続けることもそう。 若い子たちに、こういう生き方もできるんやなという1つの指針になったんじゃないかなと思います」と話しています。 阪神では小山正明、村山実、権藤正利、江夏豊に次ぐ5人目の偉業です。3回終了後、ボードを掲げ、観衆の「西コール」に応えました。

しかし、試合後には笑顔がありませんでした。

「球数がかさみ、いいリズムに持ってくることができなかった」と話しています。 初回にネビンに先制犠飛を許し、4回に失策絡みで2点を失い、4回3失点（自責2）で今季2敗目になりました。8年ぶりの西武戦勝利も逃しました。 敗因を振り返ったのは、すべてを次に生かすためです。5月12日ヤクルト戦（神宮）に300試合連続先発登板を記録しており、この日が303試合目で、日本記録の311試合まで残り8試合と迫っています。 プロ18年目、場数が違い、球史に名を刻んでも決して止まらない挑み続ける姿勢を示しています





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阪神タイガース 西勇輝 通算1500奪三振 史上61人目の偉業 300試合連続先発登板 日本記録

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