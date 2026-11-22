阪神タイガースの藤川球児監督はファン感謝デーで、ポスティングによるメジャー移籍を目指す佐藤輝明内野手の欠場について言及し、残された選手たちにプロ野球選手としての誇りと強いプライド、そして「クソッ見返してやる」という反骨心を持って来シーズンに挑むよう激励した。

阪神 藤川球児 監督（46）が、ナインへ「反骨心」指令を出した。21日に行われた ファン感謝デー に、ポスティングシステムで メジャー移籍 を目指す 佐藤輝明 内野手（27）が不在。 オープニングのスピーチで指揮官は「今日は佐藤が参加しておりませんが、佐藤の活躍も、皆様どうぞ応援お願いします。

残された私たち、これから始まる、必ず来シーズン高い目標に向かって戦い続けます」と宣言した。 ファンの方の中には、今日、佐藤が参加できていないことを、時期的にこういう時期ですから、いろいろタイミング的にあると思うんですけど、寂しいなあという思いはあるでしょうけど、それもそうだし、その気持ちも十分理解して、佐藤をまた応援する、とともに、タイガースに残された、残されたんじゃないと。 自分たちも立派なプロ野球選手なんだという誇りを持って、このオフから来シーズン、それから現役終わるまでやってほしいなと。

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決して日米、野球はありますけど、上下ないというぐらいの強いプライドをね、見せてほしいという思いはありますね。 激励ですね。 その選手たちのまず今シーズンの活躍の労い、その他にも十分に、全選手の活躍がなければもちろん優勝はできないんですけど、十分に満足できたと。 よし、来年もなのか、来年こそは…というのは各々違うと思いますから、ここは監督の立場として、キチッと頭に浮かんだ選手を出して、その他の選手は叱咤（しった）激励と言いますか、「クソッ見返してやる」と思ってほしいなというところが非常に強かったと、そういう思いがありました。

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そうですね。 フレッシュ大賞の後、ベンチに座る糸原、木浪、それから中野、大山、たくさんの選手がいましたけど、ほとんどの選手がルーキーイヤー、もしくは2年目の状態で、その賞をいただいているという意味では、やっぱりタイガースにとってもフレッシュ大賞というのは、その後の選手の活躍にも直結してくる賞ではあると思うので、その名に恥じることなく、長い野球選手生活を送ってもらいたいなというところは、この2人になりますね。