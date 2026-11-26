阪神は26日、リーグ優勝祝賀会を開き、藤川球児監督が来季の甲子園での巨人戦勝利を強調した。今季は東京ドームで10勝3敗と圧倒したが、甲子園では6勝5敗1分けと接戦となった。松井新監督を迎える来季は本拠地でも巨人を優位に進め、球団史上初のリーグ3連覇へ前進する構え。

阪神は26日、「2026 阪神タイガース リーグ優勝祝賀会」を大阪市内で行った。 政財界の関係者を前にスピーチした 藤川球児 監督（46）が、来季の 甲子園 での“ゴジラ退治”を誓った。 球団初のセ・リーグ連覇を果たした今季、 巨人戦 に16勝8敗1分と大きく勝ち越した一方、聖地では6勝5敗1分けと接戦だった。

松井秀喜新監督（52）を迎えるライバル球団との戦いを聖地でも優位に進めることで、球団史上初のリーグ3連覇に前進する。 巨人に勝つ。 それも甲子園で勝つ。 藤川監督が来季へ指針を示した。

Advertisement

目の前には吉村洋文大阪府知事を始めとした政財界の関係者約500人。 背後には球団初のセ・リーグ連覇に貢献した選手がズラッと並ぶ。 まばゆいばかりのライトを浴びながらのスピーチで、猛虎魂ともいうべき言葉を口にした。 藤川監督は、巨人戦に無類の強さを誇る。