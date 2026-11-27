阪神が米大リーグ・メッツからＦＡとなったクリストファー・モレル内野手（２７）との契約に、大筋で合意していることが２７日、分かった。メジャー通算７５本塁打を誇る大砲を獲得できれば、今オフの新助っ人野手補強第１弾となる。球団は引き続き、新外国人...

阪神 ＭＬＢ通算７５本塁打クリストファー・モレルと大筋合意 助っ人野手補強第１弾 ユーティリティー守備も魅力 野手もう１人獲得へ阪神が米大リーグ・メッツからＦＡとなったクリストファー・モレル内野手（２７）との契約に、大筋で合意していることが２７日、分かった。

メジャー通算７５本塁打を誇る大砲を獲得できれば、今オフの新助っ人野手補強第１弾となる。 球団は引き続き、新外国人野手の獲得調査を進めていく方針。３連覇へ向けて戦力強化を図っていく。 怪力自慢のドミニカンが、タテジマに袖を通すことになる。 モレルは豪快なフルスイングが最大の魅力。２２年にカブスでメジャー初出場を果たすと、初打席で本塁打を放つ鮮烈デビューを飾った。

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この年は１６本塁打と、持ち前のパワーを見せつけた。 翌２３年には、シーズン別で自己最多となる２６本塁打をマーク。 メジャーデビューから４年連続での２桁本塁打を記録した。 今季はマーリンズとメッツの２球団でプレー。１本塁打に終わったが、メジャー通算７５発を誇る大砲であることに違いない。