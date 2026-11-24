阪神・伏見寅威捕手（３６）と高橋遥人投手（３１）が２４日、都内で「２０２６年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式に出席した。高橋は今季１６勝（３敗）を挙げるなど沢村賞に輝く活躍を見せ初受賞。その内１３勝をアシストした伏見は、日本ハム時代の...

阪神 高橋＆伏見の「はるとら」がおそろいネクタイで最優秀バッテリー賞表彰式 高橋「包み込んでくれるような。 運命だった」阪神・伏見寅威捕手（３６）と高橋遥人投手（３１）が２４日、都内で「２０２６年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式に出席した。

高橋は今季１６勝（３敗）を挙げるなど沢村賞に輝く活躍を見せ初受賞。 その内１３勝をアシストした伏見は、日本ハム時代の昨年に続き２度目で、史上初となるセ・パ両リーグでの受賞となった。

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“はるとら”の愛称で親しまれるコンビはインタビューでも抜群の相性を見せた。 おそろいのネクタイで登場した２人だが、高橋は「寅威さんが用意してくれて『合わせよう』と言ってくれた。 そういうところも優しいです」と笑顔。

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「自分は人見知りなんですけど、初対面から話しやすくて、包み込んでくれるような」と第一印象を明かし「寅威さんが来てくれたのも運命だったのかなって思います。 僕に今まで見たことのない景色をたくさん見せてくれた」と感謝した。 一方の伏見も「遥人が頑張ってくれたおかげで取れた賞」と感謝。

「本当に努力を惜しまないところはすごく尊敬できます。 やると決めたら朝早くからトレーニングやっている姿も見ましたし、１週間に１回の試合に対して１００％で臨めるような準備を、いつもしている姿を見ていたので」と左腕をたたえた。