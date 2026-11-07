阪神粟井社長、来季3連覇へ佐藤輝穴埋めとFA獲りに徹底姿勢

阪神の粟井一夫球団社長は、来季のリーグ3連覇に向け、佐藤輝の穴埋めとしてオリックスの中川らFA選手や新外国人の獲得を徹底して進める方針を示した。詳細な補強プランとその影響について解説する。

阪神タイガース の 粟井一夫 球団社長は、チームの来季リーグ3連覇に向けた戦力補強に断固たる決意を示した。秋季キャンプ第2クール2日目である7日、高知県安芸市で行われた取材において、粟井社長は『徹底的にいきます』と力強く宣言している。この発言は、主力選手不在による影響を最小限に抑え、優勝争いに加わるための緊急事態宣言とも取れる強い姿勢である。

佐藤輝抜穴埋めとFA徹底攻勢の理由

阪神は、来季に正一塁手の佐藤輝明選手が契約満了や他球団移籍などで抜ける可能性がある事態を見据えている。粟井社長は『今年は佐藤君が抜けるであろうから、ある程度戦力を埋められた状態でスタートしていないと勝てない』と指摘し、穴埋めを最優先課題としている。そのため、FA（フリーエージェント）権を取得した他球団の主要選手に対する獲得攻勢を積極化している。

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特に注目を集めているのが、中日ドラゴンズの上林拓也選手の動向である。上林選手は6日付でFA権行使の意思を球団に伝えた。阪神は11日に交渉が解禁されるタイミングで即座にアタックを図る準備を進めており、他球団との引き合いをかわすための迅速な対応が求められている。粟井社長は『ちゃんと調査していますので、手を挙げられたら』という言葉を残し、獲得意欲の強さをうかがわせた。

主力FA候補への大型契約提示と状況

阪神が獲得を狙っているのは上林選手だけでなく、オリックス・バファローズの中川哲選手と千葉ロッテマリーンズの小島卓也選手も主要ターゲットである。中川選手は一塁と外野の守備をこなせ、勝負強い打撃が武器の存在だ。阪神は最大4年総額10億円規模の大型契約を用意する方針で、即戦力としての獲得に動いている。また、左腕の小島選手に対してもゲームメイク能力を買われ、4年契約で総額10億円超の提示を検討していると見られている。

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これらのFA選手獲得は、2018年に西勇輝選手を獲得して以来、球団としては久しぶりの大規模なFA市場への参戦となる。3人同時の獲得が実現すれば、阪神タイガースの球団初となる快挙になる。粟井社長は『ピースを埋めていく』と表現し、チーム全体の底上げと戦力の厚みを持たせるために妥協のない選択を続ける姿勢を明らかにした。秋季キャンプの厳しい練習の中で、次世代のレギュラー候補が鍛錬を積む傍ら、他球団の動向も密にチェックしている状況だ。

新外国人選手調査と次なるステップ

国内FA選手に加えて、新外国人選手に対する調査も精力的に行われている。投手と野手の両方で有力候補のスクーティングが進められており、特に打者については左右を問わず、守れるポジションを限定せずに幅広くマークを続けている。現時点では、野手助っ人が2人になる可能性も浮上しており、打線の多様性を高める狙いがある。5日には、マイアミ・マーリンズから自由契約となったブラッドリー・ブラロック投手（25）の獲得調査を進めていることも判明した。

リーグ3連覇という難題に挑む阪神タイガースは、選手層の強化を通じて常勝軍団への脱皮を図る。FA権行使選手の交渉解禁日に即座に対応できる態勢を整え、新外国人候補の合否判定も急ピッチで進めている。粟井社長の下、球団は綿密なプランで戦力補強を完遂し、来季の開幕戦に向けて妥協なき陣容の構築を進めていく。