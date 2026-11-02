阪神立石正広、23歳初キャンプで16本塁打の異次元打撃で2年目期待

阪神の立石正広内野手（23）が25年ドラフト1位初キャンプでフリー打撃16本塁打を記録。佐藤輝明のメジャー移籍を受け次期三塁手として2年目の飛躍が期待される。

高知県安芸市で行われている 阪神タイガース の 春季キャンプ で、2025年 ドラフト1位 の 立石正広 内野手が注目を集めている。23歳の誕生日を迎えた立石は、初日からフリー打撃で67スイング中4連発を含む16本のホームランを放ち、来季の大きな期待の元であることを印象付けた。

16本塁打で予感させる2年目の飛躍

練習開始前には歓迎セレモニーが行われ、西内安芸市長からリーグ連覇の祝福を受けた。ナインは優勝の証しであるペナントを広げて写真に収まり、来季の3連覇へ向けた本格的な準備がスタートした。そのキーマン候補の一人である立石の調子は尋常ではなかった。

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フリー打撃では、まるでピンポン球を打っているかのように次々とボールを柵越えへと運んだ。バックスクリーンには2発が飛び込み、さらに左翼ポール上部に直撃する特大アーチまで記録した。本人は「引っ張りでしっかり乗ったいい打球をセンターからレフトに狙っていた。よかったと思います」と納得の色を浮かべた。

若武者は23歳になったこの日、抱負を問われ「明るくいきます」と答えた。さらに「もうルーキーでもないですし、2年目でしっかり大活躍できるように。有効に時間を使っていきたいなと思います」と自覚を持って語った。2年目の成長は来季の戦力強化において不可欠な要素となっている。

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佐藤輝明のメジャー移籍で三塁レギュラー争い

今オフの最大の話題は、佐藤輝明内野手（27）がポスティングシステムを利用してメジャーリーグ挑戦が決定した点である。次期三塁レギュラーの最有力候補が初日からファンをにぎわせたのは当然の結果と言える。チームの柱となる三塁手を誰が務めるかが来季の鍵を握る。

藤川球児監督（46）も立石に対して直々にアドバイスを送るなど、高い期待度を示している。「ステップする前に体が開いてしまうことがある。そこについてアドバイスをもらっていました」と、指揮官の指摘を真摯に受け止めていた。監督の目線の中で、立石は技術的な課題の克服に努めている。

1年目の今季は交流戦直前に鮮烈なデビューを果たした。出場5試合で打率4割9厘、1本塁打、5打点と大当たりだった。しかし、交流戦以降は成績が下降し、クライマックスシリーズでも5打席4三振という結果となった。プロの壁を痛感しながらキャンプインした経緯がある。

立石は「充実していたと思います」と振り返り、さらなるレベルアップへ野球に没頭しながら3週間を過ごしてきた。1年目の波乱を経て得た教训を活かし、今キャンプでは確かな手応えを感じているようだ。高知の地から全国へ向けたアピールは始まったばかりである。