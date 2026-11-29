阪神石井大裕選手が背番号41の村上宗隆投手を理想像に掲げ、救援から先発への転向に挑む。メジャー挑戦の夢を封印せず、来年の結果と家族のため新境地の開拓へ向かう。

阪神タイガース の 石井大裕 選手が、今季最優秀防御率タイトルを獲得し安定した成績を残し続けるエースの 村上宗隆 投手を目標像に据え、 先発投手 への転向に挑むことを明らかにした。ブルペン陣の一角で 背番号41 を長く見てきた石井は、村上に対し最大級の賛辞を贈り、自身の新境地開拓の手本としている。

役割をショートイニングを守る救援から、ゲームメイクを求められる先発へ大きく変えることになるが、石井は心配していない。身近に存在する最適な教材から学ぶことで、転向の1年目からローテーション投手として定着することを視野に入れている。

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村上宗隆モデルの転向戦略

石井大裕は、チーム内で理想像として掲げている村上宗隆に加え、才木亮仁と高橋魁生という先発の柱たちからも学ぶ姿勢を示している。特に村上については、毎年安定した成績を残し続けるその姿こそが、自身が目指すべき「村上モデル」となっている。役割の急な変化に対し、周囲の環境や先輩たちの経験を活かして対応する構えだ。

先発陣への質問攻めと学習意欲

先発への適応のための秘訣として、石井は積極的な取材態度を見せている。まずは村上、才木、高橋の3選手に話を聞きに行くつもりでいると明かしており、実際に才木にノリで先発になっているのか尋ねたところ「ノリです」という一言が返ってきた。この答えに聞く気が失せたように苦笑いしたものの、今後もスターターの水に早く慣れるために折に触れて質問をぶつける構えを崩さない。

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メジャー挑戦の夢と家族への責任

昨年の契約更改後にはメジャーリーグ挑戦への思いを打ち明けており、石井大裕は今でもその夢を封印していない。自身にとって当然の夢であり目標であると語った上で、来年結果を出すことが最優先だと言葉を継いだ。このバランス感覚が、現在の転向という大きな決断を支える原動力となっている。

第2子の誕生と来年への決意

今シーズン中には第2子も誕生し、家族の増加という喜びが石井の胸にある。大きな夢を抱えつつも、まずは家族のために自らの新たなポジションを確実につかみ取るという決意を示した。背番号41が象徴する村上宗隆のような安定感と実績を、石井自身が来年のシーズンで実証することを求めている。