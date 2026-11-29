阪神タイガースの投手が今季の防御率4・91を振り返り、来年の登板目標やオフのトレーニング内容について明かした。中継ぎでの複数失点を改善し、年間完走を目指す。

阪神タイガース の投手が今シーズンの活躍と課題を振り返り、来季への意気込みを固めた。今季は24試合の登板にとどまり、 防御率 は4・91という結果になった。球団側からは「来年1年間通してやってもらわないと」との期待の言葉をかけられ、本人もこれに応える姿勢を強調している。

選手自身は「僕もそのつもりではあるので。本当に今年チームにふがいない結果とかを出してしまって、ちょっと迷惑をかけたと思うので、来年はしっかり頑張りたい」と話し、来年の再燃を誓った。今シーズンの数字に対して悔しさを滲ませつつも、来季に向けて前を向く決意を示した。

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今季の課題は中継ぎでの複数失点

今季の登板で明確になった主な課題は「中継ぎで複数失点」だった。5月にはDeNA戦で6失点、ヤクルト戦で3失点があったことが記憶に残る。登板した試合で失点した時の複数失点が多かったことを選手は振り返っている。0で行くのはもちろんだけど、点取られる時もありますけど、そこでしっかり最少失点で行くのが一番重要だと痛感したという。

選手自身は「そういうのが今年の防御率だったり登板数に影響してるんだな」と分析し、数字に直結する課題を特定した。中継ぎの役割を果たす上で、いかに少量の失点に抑え、試合の流れを変えないかが重要だったことを改めて認識した経緯がある。

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来季は年間完走と50試合登板を目標に

来季の主な目標は「1年間ちゃんとやりきる。シーズンを完走する」ことにある。そこから、登板の場面にもよるが、中継ぎとして「周りが多分評価というか、よく投げたって言われたりするのは50（試合登板）だと思う」と数字としての目標も語った。シーズンを通じて安定して投げ続けることが、周囲からの評価につながると考えている。

この数字目標は、投手陣としての存在感を示すための一つの指標と言える。年間を通じてコンスタントにマウンドに上がることで、チームの中継ぎ陣の核となる存在を目指す考えだ。来季の開幕戦から終盤まで、一貫したプレーでチームに貢献することが期待されている。

オフは基礎固めに重点を置く

オフシーズンに入った現在、小幡竜平内野手（26）、茨木秀俊投手（22）らと沖縄でトレーニングに励んでいる。そのトレーニングの焦点は、身体を大きくすることに置くのではなく、フォームの基礎や基本の徹底にある。ウェートとかでがっつり体を大きくするとかよりも、一つの機能というか、フォームに対してしっかり、基本的なところというか、フォームの基礎、基本っていうところをやっていければと考えている。

このアプローチは、今季の課題であった複数失点を防ぐための根本的な改善策だ。基本動作を再確認し、投げ方の効率性を高めることで、長期的な安定感を得ることを目指す。沖縄での合宿を経て、来季の準備を着実に進めている状況である。