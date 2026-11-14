阪神岩田ＣＡが関大後輩ルーキーを激励 新人選手への期待と展望

阪神の岩田稔ＣＡが関大出身の越川と山下ルーキーを激励。新人育成の重要性を指摘し、チームへの早期融入を願う。1型糖尿病の子供たちとの交流イベントも開催。

阪神タイガース の 岩田稔 コミュニティアンバサダー（４３）が、１４日に自身と同じ 関西大学 出身の新入団選手２人へエールを送った。ドラフト６位で入団した越川選手（東京ガス）と、育成１位で入団した山下選手（四国ＩＬｐ徳島）は、ともに 関西大学 の後輩にあたる。

岩田ＣＡが関大後輩の新人２人を激励

岩田氏によると、関西大学出身者の阪神入団は自身にとって初めてという異例のケースである。彼は「気にはなりますよね」と自身の心境を率直に述べた上で、新人選手たちへ向けて具体的な助言を提供した。

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岩田氏は、新人選手たちがチームメイトとの会話に積極的になるよう促し、どんどんコミュニケーションを取ってもらうことを求めた。これにより、新人選手たちが早期にチームに溶け込み、成長につなげていく姿勢を強く期待している。

両選手の特徴と若手育成の課題

越川選手は強肩を自慢とする捕手であり、山下選手は最速１５２キロを記録する本格派の右投手である。岩田氏は、タイガースが２連覇を果たし順調に見えている現状について言及しつつ、若手の育成を推進していく必要があると指摘した。

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彼は、新人選手たちがその「一つのピース」として早期に加われることを願っており、若手の育成がチームの長期的な成功に不可欠であると強調した。岩田氏の言葉は、新人選手たちへの大きな背中押しとなっている。

世界糖尿病デーを契機としたイベント開催

この日は「世界糖尿病デー」でもあり、岩田氏は糖尿病の啓発を目的としたイベントを実施した。彼は、自身と同じ１型糖尿病を持つ子どもたち８人をイベントに招待し、彼らと交流を深めた。

岩田氏は、参加した子どもたちが「こんなにも仲間が近くに居るんだ」と気付ける機会となったことを嬉しく思い、抱え込まずに頑張ってほしいとメッセージを送った。自身も発信を続け、関大の後輩たちの活躍を見守っていく方針を示した。

岩田氏の発信とチームへの期待

岩田氏は、１型糖尿病という疾患を抱えながらも活躍を続ける自身の経験を活かし、社会への啓発活動にも力を入れている。彼は、新人選手たちがチームに貢献するだけでなく、社会貢献にも意識を向けるよう促す立場にある。

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関大出身の新人選手たちからは、岩田氏との交流を通じて、チーム内でのコミュニケーションの重要性や、プロ野球選手としての責任を学んでいくことが期待される。岩田氏のサポートにより、新人選手の成長が加速する可能性がある。