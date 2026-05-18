阪神岡城外野手、故郷に大活躍、初の猛打賞と大暴れ！

地元・好敵手との対戦で直前安打を奪って大活躍した阪神岡城外野手（22）が、ドラフト3位ルーキーとして再登場。プロプロdığı試合でプロ初の猛打賞と大暴れした新人が果たす活躍や、地元・岡山の思い出が詰まった球場で試合が行われるなど、強烈なエネルギーが集まっています。

阪神岡城快生外野手（22）が故郷に錦を飾る。 今日18日、岡山・倉敷で行われる中日10回戦に中堅で先発出場することを藤川球児監督（45）が明言。 生まれ育った"晴れの国"で、 ドラフト3位ルーキー が再ダッシュする。

プロ初安打となる決勝打をたたき出した翌日はプロ初の猛打賞と大暴れした新人に、活躍の場が巡ってきた。 （相手が）金丸投手だしね。 岡山の方も期待しているだろうし、これはもう、いつでもそういうようなきっかけですよねと藤川監督。 地元、好敵手と燃える条件がそろった。

球場のマスカットスタジアムは、阪神戦を見た場所。 岡山一宮時代の最後の公式戦を終えた場所だ。21年7月17日岡山大会2回戦で、玉島商に4－8で敗れた。3番・投手の岡城は投げて8失点（自責4）完投、打っては4打数1安打で高校野球に別れを告げた。 思い出があふれる球場に、プロ野球選手として、しかも1軍の戦力として戻る。 不思議な感覚ではありますがしっかり役割が果たせるようにというのは、変わらずやっていきたいと勝利に貢献する。

同期の立石と左中間を守る。 藤川監督は切磋琢磨を期待。 勉強もできて、スポーツもできてというところからタイガースでやってくれていますから。 いい活躍を期待していますね





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