阪神佐藤輝、西武平良、日本ハム伊藤がメジャー移籍候補に通知

阪神佐藤輝、西武平良、日本ハム伊藤の3選手がメジャー移籍交渉対象として全30球団に通知された。ヤンキースらが関心を示し、交渉は12月1日が期限となる見込み。

米大リーグ機構は1日、 ポスティングシステム を活用して メジャーリーグ への移籍を目指す日本の選手3名を、全30球団に対して契約可能選手として正式に通知した。対象となったのは、 阪神タイガース に所属する27歳の内野手 佐藤輝 、西武ライオンズの26歳投手平良海馬、そして北海道日本ハムファイターズに在籍する29歳投手伊藤大海である。

この通知により、3選手はメジャーリーグの全30球団と個別の交渉に入る資格を得た。交渉期間は米東部時間の2日から開始され、通常のルールでは45日間が設定されている。しかし、現状ではその期間内での完結が難しい状況にある。

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現行協定失効が事実上の期限

メジャーリーグと選手会による新労使協定をめぐる交渉が難航しているため、現状の合意事項が失効する12月1日が事実上の交渉期限となる可能性が高い。この日までに契約が成立しない場合、新たなルールやプロシージャーの下で手続きが重新始まるリスクを内包している。

この時間的制約は、日本の有望選手を巡る争奪戦において、球団側の判断を早めなければならない圧力となっている。特に大規模な契約を結ぶためには、医療検査や財務面の検討が必要となるため、残された期間は非常に限定的だと見なされている。

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ヤンキースとメッツが佐藤輝獲得に意欲

佐藤輝の獲得に向け、ニューヨークヤンキースは最も本腰を入れてアプローチしていると報じられている。ヤンキースはこの強打者を補強カードとして強く意識しており、早期の接触を進めている可能性が高い。

それに加えてニューヨークメッツも関心を示しており、2つの球団が佐藤輝の獲得で争奪戦を展開する形になりそうだ。両球団とも戦力強化の必要性を感じており、佐藤輝のような即戦力パワーヒッターへの注目度は高い。この動きは他の球団にも波及し、交渉市場を過熱させる要因となっている。

嶌村本部長の安堵と「世界のテル」への期待

阪神タイガースの嶌村球団本部長は、移籍交渉の手続きが完了したことを受け取材に応じ、安心の表情を浮かべた。嶌村本部長は「最短でこういう形になり、こちらとしては責任を果たせて良かった。ホッとしております」と述べ、長期にわたる交渉プロセスの一区切りがついたことを明かした。

嶌村本部長は、佐藤輝の将来に向けた大きな夢も語った。2020年度のドラフト会議で1位指名され阪神に入団した佐藤輝は、在籍した6年間で球界屈指のスラッガーへと成長を遂げた。その実力を認め、メジャーでの活躍を期待している姿勢が透けて見える発言となった。

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「彼が満足する話し合い、契約になればいいのかなという気持ちでいます」と嶌村本部長は語った。さらに、「"タイガースのテル""日本のテル"から"世界のテル"へと羽ばたいてもらいたい」と、佐藤輝のメジャーリーガーとしての成功を強く願い、エールを送った。この言葉には、阪神の看板選手が国際舞台で輝くことを願う球団の誠意が込められている。