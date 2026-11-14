阪神佐藤輝明三冠王記念、三冠酒造とコラボ限定日本酒セット

阪神タイガース佐藤輝明選手の日本選手初三冠王達成を祝し、岡山県三冠酒造とコラボした限定日本酒3本セットが販売中。72,000円相当の価値と自筆サインが特徴。

阪神タイガース の 佐藤輝明 内野手（27）が、球団史上初となる日本人選手初の三冠王を達成したことを記念し、 岡山県倉敷市 の老舗蔵元「 三冠酒造 」が製造した限定オリジナルラベル日本酒3本セットが、 産経ネットショップ にて販売されています。この特別な祝杯は、佐藤選手の実績を称えるとともに、地元への恩返りと歴史的快挙を祝う意味を込めて企画されました。

佐藤輝明三冠王記念商品の特徴と内容

販売中の「オリジナルラベル日本酒3本セット」の価格は税込22,000円です。このセットは、佐藤輝明選手の母方の故郷である岡山県倉敷市に本拠を置く三冠酒造によって製造されており、選手と土地の深い縁を象徴する品となっています。創業220年、1806年からの歴史を持つ同社の7代目代表である前畠眞澄さんは、佐藤選手の快挙を「誇りに思う」と笑顔で祝福し、メジャーリーグへの挑戦を応援する意気を示しています。

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セット内容には、岡山県を代表する酒造好適米「雄町」を100%使用した720mlボトルが3本含まれています。それぞれのラインナップは、佐藤選手の2025年シーズンの活躍を具体的に表現しており、「雄町純米大吟醸酒 本塁打王（39本）」、「雄町純米吟醸酒 首位打者（打率.306）」、「雄町純米酒 打点王（106打点）」の3種類です。三冠酒造は「名脇役に徹し、食事を主役にする酒」をモットーとしており、地元の純水で仕込んだ酒は、佐藤選手のパワーヒッターとしてのイメージを反映したスカッとした辛口の晴れやかな味わいに仕上がっています。

ボトルの外装にも工夫が凝らされており、各ラベルには佐藤選手の躍動感あふれるプレー写真が採用されています。さらに、選手本人が手書きした「三冠」という文字とサインが施された特別仕様が、高級感のあるオリジナル化粧箱に収められています。これに加え、サンケイスポーツが発行する記念版の「佐藤輝明三冠王号外」が特典として同梱されており、ファンにとって必携の逸品となっています。

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三冠酒造の歴史とあぶさんとの関連性

三冠酒造が位置する児島地区は、佐藤輝明内野手にとってゆかりの深い土地柄です。同社が手がける日本酒は、水島新司氏による野球漫画『あぶさん』の作中においても注目される名蔵であり、主人公である景浦安武が三冠王を目指すと宣言した際に、縁起物として飲まれたことで知られています。この文化的背景からも、三冠の称号にふさわしい至高の祝杯としてふさわしい存在であると言えるでしょう。

前畠眞澄社長は、佐藤選手の達成を心から喜び、全力でエールを送る姿勢を示しています。創業時の1806年から現在に至るまで、三冠酒造は地域社会に根ざした酒造りを行ってきました。その長い歴史の中で培われた醸造技術と、地元出身選手に対する思いが詰まったこの限定商品は、単なる記念品ではなく、スポーツと地域、そして伝統文化が交差する特別な商品として位置づけられています。

販売状況と今後の発送予定

この限定セットの予約受付は2026年11月30日（月）23:59まで行われており、12月上旬より製造元である三冠酒造から順次発送が開始される予定です。販売サイトでは、一度のお買い上げが10,000円以上の場合に送料無料となる特典も設けられています。通常送料は770円（税込）ですが、地域によっては特別配送料が発生します。特に沖縄県へのお届けの場合、地域特別配送料として1,760円（税込）に加えて、冷凍冷蔵配送の場合は1,980円（税込）の費用がかかります。

産経iDの会員が初めて購入する際には、500円分のクーポンが進呈されます。このクーポンは、次回のお買い物で8,000円以上（税込）のご購入時に利用可能となっています。商品の価格や仕様は掲載時の情報に基づいており、お客様は必ずご利用ガイドを確認した上で申し込みを行うことが求められています。お酒は20歳になってからという明確な規制もあり、20歳未満への酒類の販売は固くお断わりされています。猛虎の連覇をけん引した4番打者の歴史的偉業を、こだわりの銘酒とともに味わい尽くす機会となるでしょう。