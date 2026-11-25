阪神の佐藤輝明内野手がNPBアワードでビデオメッセージを送り、2年連続のセ・リーグMVP受賞への喜びと、チームメートや球団関係者への深い感謝の意を表した。連覇達成の誇りと、個人ではなくチーム全体の成果であるとの思いを強調した。

2年連続の セ・リーグMVP に輝いた阪神 佐藤輝明 内野手（27）が、 NPBアワード にビデオメッセージを寄せた。 チームメートや球団関係者、家族への感謝を語り、連覇を達成したチームの一員として喜びをかみしめた。

佐藤は「この賞は僕1人の力でいただいたものではありません」と前後を打つ打者や守備で支える野手、接戦を勝利に導く投手陣への感謝を並べた。

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「チーム全員で戦った結果であり、みんながいてくれたからこそ、僕はこうして結果を残すことができたと思っています」と振り返った。 球団初のリーグ連覇についても「大きな誇りです」と思いを口にした。 この度はMVPをいただき、本当にありがとうございます。 今年も素晴らしい候補選手がたくさんいたなか、MVPに選んでいただき大変光栄です。

この賞は僕1人の力で頂いたものではありません。 このタイガースという最高のチームの代表として、ここにいるだけです。 前後を打ってくれたバッターのみんなが僕を支えてくれました。 守備では後ろや隣を守ってくれた野手のみんなが僕を助けてくれました。

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そして、多くの接戦を勝利に導いてくれるピッチャー陣。 チーム全員で戦った結果であり、みんながいてくれたからこそ、僕はこうして結果を残すことができたと思っています。 球団初の連覇ができたことも大きな誇りです。 そして、タイガースの球団にも感謝しています。

フロントの皆さん、裏方さん、球団を支えてくださっている皆さん、球団に関わる全ての方々が毎日懸命に働いて、このチームをNPBで一番素晴らしいチームにしてくださっています。 入団した時からずっと支えていただき、タイガースの一員であることを心から誇りに思っています。