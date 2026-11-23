阪神タイガースは中日ドラゴンズの上林誠知外野手と国内FA権行使による契約合意に至った。移籍金は3年総額約4億円前後で、セリーグDH制導入後の打線強化の第一歩となる。

阪神タイガース は、 中日ドラゴンズ から国内フリーエージェント（FA）権を行使した 上林誠知 外野手（31）との契約合意に至ったことを23日に発表した。近日中にも正式な発表が行われる予定で、チーム8年ぶりのFA補強として、藤川樹球団本部長が率いる阪神に新戦力が加わる形となった。

今オフ、3年連続のセントラル・リーグ連覇を狙う阪神は積極的な補強に着手しており、オリックスの中川圭太内野手やロッテの小島和哉投手とも交渉を進めている最中である。その中で走攻守すべてにおいて能力を高いレベルで備えた強打の外野手、上林が第1弾のターゲットとして着地した。

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左翼手固定の課題克服とDH制導入への対応

阪神は球団初となるセ・リーグ連覇を遂げた今季、ポストシーズンでは日本一奪回に失敗し、その原因の一端として最後まで左翼手を固定できなかったことが課題として浮上していた。さらに、主力の佐藤輝のメジャーリーグ移籍が濃厚であることも確定しており、来季は攻撃力の低下が避けられない状況であった。

新たな環境に対応するため、阪神は今オフの補強ポイントとして強打の外野手を中心に据えた。これは新たにセ・リーグでもデッドボールヒッター（DH）制が導入されることへの布石でもあり、シュアな打撃が持ち味の上林の獲得は、打線強化の核心的な戦略となった。

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昨季の復活と怪我の影響を踏まえた評価

上林は2023年にソフトバンクから戦力外通告を受けたが、中日加入の2年目となる昨季は主軸選手として134試合に出場した。この時の成績は打率.270、17本塁打、52打点であり、故障明けからの復活を示す結果を残していた。しかし、今季は3月に発症した右膝痛の影響を受け、25試合の出場にとどまり、打率.230、2本塁打、4打点という数字となった。

シーズン中から詳細な調査を続けていた阪神の評価は、故障による成績の低下にもかかわらず変わらなかった。チームは満を持してFA交渉の解禁直後から、粘り強く交渉を進めてきた。推定年俸4600万円でCランクとみられる上林に対し、阪神は3年総額4億円前後という好条件を提示し、その熱意が上林の心を動かした形だ。

残留の愛着と新挑戦の決意、同期との連携

上林は21日にバンテリンドームで開催された「中日ドラゴンズ ファンフェスタ2026」に参加した際、阪神と交渉の席に着いていたことを初めて明かしていた。その場では「どちら（中日、阪神）も必要としてくれているのは感じています。今月中か、12月頭か、早く答えが出せたら」と語っており、宣言残留を認める中日への愛着もありつつも、最終的には新たな環境で挑戦する意思を固めていた。

阪神への移籍には、仙台育英高校時代の同期である熊谷圭汰選手（捕手）が在籍していることもプラスに働いている。同じ環境で過ごした仲間がいることで、チームへの早期の馴染みやスムーズな入団が可能になるとみられており、球団内外から好意的なムードが高まっている。

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人物像と来季への期待、今後のスケジュール

上林誠知は1995年8月1日生まれ、埼玉県出身の31歳である。仙台育英（宮城）時代には2年生の夏から3季連続で甲子園出場を果たし、2013年のドラフト4位でソフトバンクに入団した。俊足巧打の外野手として知られ、2018年には初の全試合出場を記録している。23年オフに自由契約となり中日へ移籍後、25年には7年ぶりに規定打席に到達し、自己最多の27盗塁を記録している。

身長1メートル85、体重90キロの右投げ左打ちであり、来季はセ・リーグDH制導入の恩恵を受けながら、阪神打線の中心として活躍が期待されている。阪神は同僚となる中川圭太や小島和哉との交渉も並行して進めており、来季のリーグ3連覇に向けた布石は着実に進んでいる。