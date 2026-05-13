阪神・高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封＆無失点止まっても抜群の安定感

阪神・高橋遥人投手が今季最多の１１三振を奪い、連続完封、無失点の記録を更新した。しかし、首位陥落となった。それでも、敗戦の中にも存在感を示し、チーム勝利に貢献した。

阪神・ 高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封 ＆ 無失点 止まっても抜群の 安定感 " 粘りのピッチング ができました"敗戦の中にも、 存在感 を示した。 阪神は 高橋遥人 投手（３０）が６回３安打１失点。 初回に失点し、 連続完封 、連続 無失点 は途絶えたが、今季自己最多１１三振を奪う力投を見せた。

中継ぎ陣が八回に３点を失い逆転を許し、連勝は２でストップ。 首位陥落となった。

"初回に先制されましたけど、ずるずるいくことなく、粘りのピッチングができました" 久々の光景だった。 初回、先頭の丸山和を右前打で出すと、自身の暴投で進塁を許す。１死二塁から増田に中前へはじき返され、先制点を献上した。 これが４月５日の広島戦（マツダ）で初回に失点して以来、自身３３イニングぶりの失点。 この瞬間、４試合連続完封の夢も絶たれた。

左腕は雨でぬれた髪をかき分け、天を仰いだ。 それでもすぐに切り替える。 なおも１死一塁から内山を併殺打に抑え、最少失点で切り抜けた。

"うまくいかなくても、動揺することなくいけました。 早めに逆転してもらったんで、その後はリズムよく投げられたと思います"。 言葉通り、二回以降は完全に立ち直った。 直球、変化球ともにさえ渡り、一時１４人連続アウトも記録。１点リードで迎えた六回は、１死から鈴木叶に中前打を許したが、続く丸山和、サンタナと連続三振に仕留め、雄たけびを上げた。

今季最多の１１三振を奪い、２試合連続となる２桁奪三振もマーク。

"（伏見）寅威さんにいろんなボールを使ってもらったんで、ありがたいです"と感謝を口にした。 この日は雨の影響で試合開始が１５分遅れた。 マウンドに上がってからも絶え間なく降り続け、足元も滑りやすい厳しいコンディションだった。 それでも"あんまり関係ないです"ときっぱり。

気迫のこもった投球に、藤川監督も"難しい天気でしたけど、今日も素晴らしいピッチングでした"とたたえた。 この日発表された３、４月度の月間ＭＶＰにも輝いた左腕。 その御礼には十分の力投で、敵地に詰めかけた虎党を沸かせた。 充実の日々を送る高橋は、次回もチーム勝利のために全力で腕を振る





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