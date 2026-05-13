Head Topics

阪神・高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封＆無失点止まっても抜群の安定感

野球 News

阪神・高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封＆無失点止まっても抜群の安定感
阪神高橋遥人今季最多１１Ｋ
📆5/13/2026 9:40 PM
📰Daily_Online
41 sec. here / 27 min. at publisher
📊News: 107% · Publisher: 68%

阪神・高橋遥人投手が今季最多の１１三振を奪い、連続完封、無失点の記録を更新した。しかし、首位陥落となった。それでも、敗戦の中にも存在感を示し、チーム勝利に貢献した。

阪神・ 高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封 無失点 止まっても抜群の 安定感 " 粘りのピッチング ができました"敗戦の中にも、 存在感 を示した。 阪神は 高橋遥人 投手（３０）が６回３安打１失点。 初回に失点し、 連続完封 、連続 無失点 は途絶えたが、今季自己最多１１三振を奪う力投を見せた。

中継ぎ陣が八回に３点を失い逆転を許し、連勝は２でストップ。 首位陥落となった。

"初回に先制されましたけど、ずるずるいくことなく、粘りのピッチングができました" 久々の光景だった。 初回、先頭の丸山和を右前打で出すと、自身の暴投で進塁を許す。１死二塁から増田に中前へはじき返され、先制点を献上した。 これが４月５日の広島戦（マツダ）で初回に失点して以来、自身３３イニングぶりの失点。 この瞬間、４試合連続完封の夢も絶たれた。

左腕は雨でぬれた髪をかき分け、天を仰いだ。 それでもすぐに切り替える。 なおも１死一塁から内山を併殺打に抑え、最少失点で切り抜けた。

"うまくいかなくても、動揺することなくいけました。 早めに逆転してもらったんで、その後はリズムよく投げられたと思います"。 言葉通り、二回以降は完全に立ち直った。 直球、変化球ともにさえ渡り、一時１４人連続アウトも記録。１点リードで迎えた六回は、１死から鈴木叶に中前打を許したが、続く丸山和、サンタナと連続三振に仕留め、雄たけびを上げた。

今季最多の１１三振を奪い、２試合連続となる２桁奪三振もマーク。

"（伏見）寅威さんにいろんなボールを使ってもらったんで、ありがたいです"と感謝を口にした。 この日は雨の影響で試合開始が１５分遅れた。 マウンドに上がってからも絶え間なく降り続け、足元も滑りやすい厳しいコンディションだった。 それでも"あんまり関係ないです"ときっぱり。

気迫のこもった投球に、藤川監督も"難しい天気でしたけど、今日も素晴らしいピッチングでした"とたたえた。 この日発表された３、４月度の月間ＭＶＰにも輝いた左腕。 その御礼には十分の力投で、敵地に詰めかけた虎党を沸かせた。 充実の日々を送る高橋は、次回もチーム勝利のために全力で腕を振る

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daily_Online /  🏆 15. in JP

阪神 高橋遥人 今季最多１１Ｋ 連続完封 無失点 安定感 粘りのピッチング 首位陥落 敗戦 存在感 チーム勝利 力投 藤川監督 三振 広島戦 マツダ コンディション 感謝 力投 敵地 虎党 充実の日々 チーム勝利 全力で腕を振る

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

占い師Juicy☆ 12星座別「今月のえらい子ちゃん」へ：11/11～12/11 | 【GINZA】東京発信の最新ファッション＆カルチャー情報 | HOROSCOPE占い師Juicy☆ 12星座別「今月のえらい子ちゃん」へ：11/11～12/11 | 【GINZA】東京発信の最新ファッション＆カルチャー情報 | HOROSCOPEウインターモードに切り替わる今月は、門出の雰囲気がプンプン。新企画を立ち上げたり、すでに来年を目指して動き始めている
Read more »

桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す - 記事詳細｜Infoseekニュース桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す - 記事詳細｜Infoseekニュース◇神奈川大学野球リーグ・第4週第1日関東学院大3―2桐蔭横浜大（2023年9月30日横浜）今秋ドラフト上位候補の桐
Read more »

桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す（2023年9月30日）｜BIGLOBEニュース桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す（2023年9月30日）｜BIGLOBEニュース神奈川大学野球リーグ・第4週第1日関東学院大3―2桐蔭横浜大（2023年9月30日横浜）今秋ドラフト上位候補の桐蔭横浜大の最速153キロ左腕・古謝樹投手（4年）は8回7安打3…｜BIGLOBEニュース
Read more »

桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す桐蔭横浜大の153キロ左腕・古謝は8回7安打3失点、11K 新スタイルで成長示す◇神奈川大学野球リーグ・第4週第1日関東学院大3―2桐蔭横浜大（2023年9月30日横浜）今秋ドラフト上位候補の桐蔭横浜大の最速153キロ左腕・古謝樹投手（4年）は8回7安打3失点...
Read more »

【オンラインゴミ拾い】11/11（土）～11/12（日）「胸キュン！GOMI拾い」開催。第91回目のイベントを開催いたします。【オンラインゴミ拾い】11/11（土）～11/12（日）「胸キュン！GOMI拾い」開催。第91回目のイベントを開催いたします。【オンラインゴミ拾い】11/11（土）～11/12（日）「胸キュン！GOMI拾い」開催。第91回目のイベントを開催いたします。 NPO法人維新隊ユネスコクラブのプレスリリース
Read more »

「虎の恋人」神戸弘陵・村上が魅せた 149キロ、11K あと2人でノーノー逃すも、うわさ通りの剛腕や「虎の恋人」神戸弘陵・村上が魅せた 149キロ、11K あと2人でノーノー逃すも、うわさ通りの剛腕や球場内だけでなく村上自身も意識したノーヒットノーランまであと2人だった。9回1死、ライナー性の打球に対し中堅手が目測を誤り、背走しながらグラブに当てて落球。電光… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）。
Read more »



Render Time: 2026-05-14 00:40:19