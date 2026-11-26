阪神・藤川球児監督（46）が26日、大阪市内で行われた「リーグ優勝祝賀会」に出席した。壇上であいさつした虎将は、球

壇上であいさつした虎将は、球団初のセ・リーグ連覇を成し遂げた今季を振り返り、「オールタイガースで臨んだ1年。 ベテランの平田2軍監督、和田ヘッドコーチ、たくさんのコーチとともに切磋琢磨しながら、選手たちに激しい争いを求めるとともに、私たちも激しく日々戦った」と語った。

強調したのが、宿敵・巨人に対する思い。

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「巨人を倒さなければいけない、東京に負けてはいけない、という思いのもと、監督に就任した」と24年オフを思い返すとともに「（17日に死去した）江夏豊さん、たくさんのタイガースの先輩方がジャイアンツを倒すんだと、立ち向かっていきました。 その志を受けて、監督を受けた私としては、いつでも“巨人を倒しにいく”という思いで戦った」と、レジェンドの“魂”を胸に秘めて采配を振るったことも明かした。 阪神は「伝統の一戦」で、昨年が17勝8敗、今年が16勝8敗1分けと圧倒。 今季は最後まで優勝を争ったが、直接対決で勝ち越したことが奏功した。