守備のベストナインに贈られる「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が26日、都内のホテルで行われ、記者投票で

守備のベストナインに贈られる「第55回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が26日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセパ18選手にグラブ型トロフィーと賞金50万円が贈呈された。

球団初のセ・リーグ連覇を成し遂げた阪神は、大山悠輔内野手（31）ら9ポジションのうち5人が受賞。 この日、大リーグのカブスへの入団が正式決定した佐藤輝明内野手（27）は欠席した。 大山は、表彰式の壇上で、2年連続受賞の喜びをかみしめた。 球団一塁手の3度目受賞は、シーツに並ぶ最多となった。

Advertisement

「全部（相手の）胸に投げるのは無理。 野球は難しい。 （ボールを）捕ることでアウトになる。 みんなで助け合いながらの1年が優勝や、この賞につながっている」。