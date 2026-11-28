阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６９）が２８日、甲子園で行われた「オール早慶戦」の始球式に登場し、ポスティングシステムを利用して米大リーグ・カブスへの入団が正式発表された佐藤輝明内野手（２７）へ、愛情たっぷりのエールを送った。同システムでメジ...

阪神・岡田顧問「日本に戻ってけーへんやつが一番すごいやんか」「大谷とか絶対戻ってけーへんやろ」 カブス発表の佐藤輝に愛あるエール阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６９）が２８日、甲子園で行われた「オール早慶戦」の始球式に登場し、ポスティングシステムを利用して米大リーグ・カブスへの入団が正式発表された佐藤輝明内野手（２７）へ、愛情たっぷりのエールを送った。

同システムでメジャーに移籍した選手が短期間でＮＰＢに戻ったり、古巣ではなく別の球団を選んだりする例が多い現状を憂えた上で、佐藤輝にはイチロー、松井秀喜、大谷翔平級の活躍を期待した。 メジャーに挑むからには、不退転の決意で海を渡ってほしい。 佐藤輝の６年総額１億２０００万ドル（約１９１億２０００万円）の契約に、「一番の魅力、違いはお金やんか」。 岡田顧問らしい感想を語った後、親心たっぷりのゲキを飛ばした。

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岡田顧問が力説するように、メジャーに挑み、現役を全うした選手は数少ない。 イチロー、松井秀喜のほか、野茂英雄ら、そうそうたる名前が並ぶ。 岡田顧問は以前からポスティングシステムを問題視しており、「中途半端で帰ってきて、また日本の球団のどこでも行けるみたいなな、そういう風習を作ったらあかん」と指摘。 さらに、「（ソフトバンクの）和田ぐらいやろ、自分のチームに帰ったの」と、ＮＰＢに復帰する際、古巣ではなく、別の球団に移籍することにも疑問を呈した。