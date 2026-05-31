阪神・ドラ1立石、プロ初5番起用で二安打と初盗塁 9回満塁で粘り強い攻撃も記録

22歳の立石正広がプロ初5番起用の中、6試合ぶりの2安打と初盗塁を記録。9回の満塁で粘り強い攻撃も見せ、次なる甲子園連戦へ向けて自信を深めた。

阪神タイガース のドラフト1位に選ばれた内野手、 立石正広 選手（22）が、プロ初の5番起用を果たし、チームに新たな活力をもたらした。 本試合で彼は6試合ぶりの2安打に加え、初の盗塁を記録し、チームに大きな貢献をした。

彼の脚が際立ったプレイは観客からも注目を浴び、次なる甲子園シリーズに向けての自信となった。 試合は一昨年に比べると控えめだったが、8回に実力を十分に発揮した。 立石選手は同年から試合経験が増え、今季は4度目のマルチ安打を達成。 特に、5月24日の巨人戦（東京ドーム）以来においては、安打だけでなく、重要な場面ではランを圧迫する走塁も見せ、チームにとって不可欠な存在となっている。

試合の後、彼は「強い打球は行っていると思う」と自分の打球の安定性を評価し、さらに改善点として打球の角度や修正の余地があると語った。 また、9回に入って満塁のチャンスを作る際、横山投手の15２km/h直球を捉え、連続ヒットでバールを作り出すという粘り強い攻撃も行った。 これにより、9回の試合のファイナルで有限のランアウトに直面し、相手投手陣に対して強いプレッシャーをかけた。 立石選手は同時に5番としてのリーダーシップも発揮し、チーム全体を鼓舞した。

さらに、その試合の中での一打逆転は、チームの精神を高める大きな要因となった。 この連戦の中で彼は移動ゲームを挟みながらも、自分で時間を作り、ケアを徹底的に行ったとのことで、疲労管理に優れた姿勢を示した。 新人としての「プロの壁」を乗り越えるために、投手陣からのサポートも受けており、さらに努力を続ける決意を示した。 今後は、甲子園・西武、楽天戦に向けての準備を綿密に進めるとのことで、阪神ファンやチームの戦術指揮官からも大きなサポートが期待されている。

立石選手の成長は、チームの未来に大きな影響を与える可能性があり、次のシーズンが約束された今、彼の活躍は球界全体から注目を集めている。 本件に関して、阪神タイガースのロッテ・サブロー監督はリプレー検証を求めた際も、プロ初の盗塁は判定通りであると肯定し、選手の走塁が日々進化していることを堅く示した。 このことは、立石選手の今後の成長が期待されるだけでなく、チーム全体の攻撃戦術に新たな変化をもたらすことを示唆している。

さらに、幕張名物の強風に押し戻された大飛球を調整した経験も、彼がさまざまな環境でもプレイを最適化できる柔軟性を持っていることを示している。 今回の試合を通じて、立石選手は球界における若手の有望株としての地位を確固たるものにした。 現在、彼の個人統計は安定しており、今季は複数のロングヒットやサイドポジションにおける堅実な守備でチーム貢献度を上げている。 特に、プロ初での5番起用は自身にとって大きな挑戦であると同時に、チームにとっての決定的なファクターとなることが予想される。

そのため、今後すべての試合で最も重要な評価項目の1つとして、立石選手の振る舞いと実績が注目される。 まとめとして、阪神タイガースは今後も陣内の若手を中心に試合を組み立てていくことが予想され、立石正広はその中心的存在として、さらなるスピードと打撃力でチームを牽引していくことが期待されている





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