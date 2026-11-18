阪神タイガースの立石正広内野手が秋季キャンプＭＶＰを受賞した。藤川球児監督は体の強度とプロ意識の向上を高く評価し、佐藤輝のメジャー移籍による空白を埋める次世代の主力候補として期待を寄せている。

阪神タイガース は18日、高知県安芸市で実施していた 秋季キャンプ を打ち切った。この期間中、野手部門の ＭＶＰ に新人の 立石正広 内野手（23）が選出された。 藤川球児監督 （46）は、チームの将来を担うスラッガー候補としての彼の成長を高く評価し、来季の飛躍に向けた準備が完了したと見ている。

立石内野手は、今年2月のキャンプ中にケガの影響を受け、別メニューでの調整を余儀なくされたルーキーである。しかし、今シーズンを終えたことで身体能力と技術を磨き、初の秋季キャンプをケガなく完走した。チーム関係者からは、来季の主力選手としての期待感が膨らんでいる状況だ。

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立石正広のキャンプ成績と体強化

若手選手が中心となった今キャンプにおいて、立石内野手は際立った存在感を見せた。特に打撃練習の「ランチ特打」では、20本以上のスタンドアーチをマークする活躍を2度にわたって記録した。これは、彼のパワーヒッターとしての潜在能力を証明する数字であり、チーム内の打線強化に貢献するものである。

また、16日に実施された唯一の実戦形式であるシート打撃では、150キロ超えのテスト生投手から痛烈な中前打を放った。このプレーに対し、スタンドから観戦していた「虎党（ファン）」は一挙手一投足に熱い視線を注ぎ、惜しみない拍手を送り出して彼の成長を実感させた形となった。

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藤川監督の高評価とプロ意識の向上

藤川球児監督は、練習前の全選手による円陣の中で、野手ＭＶＰとして立石正広の名前を挙げた。監督は「体が強くなった。野球に取り組む姿勢が、プロらしくなったかなと思います」と称賛した。この評価は、単なる肉体面の強化だけでなく、メンタル面における成熟も含まれるものである。

立石内野手自身も「入ったころはケガもあって、なかなかうまくできなかった。日に日にこなせるようになりましたし、この状態を維持して（来年の）2月に入りたい」と語った。また、評価してもらえたことへの喜びを示しつつ、「シンプルな筋力以外にも守備での使い方であったりは、すごい実感している部分はあるので、生かしていきたい」と手応えを口にした。

佐藤輝移籍に伴う4番穴の補充

チームの現状として、今季は不動の「4番・三塁」として三冠王にも輝き、攻守で絶対的存在だった佐藤輝選手のメジャーリーグ移籍が濃厚となっている。これにより生じた大きな穴を埋めることが、チームにとって急務となっていた。しかし、頼もしく成長した立石正広内野手の存在は、この不安材料を払拭するものである。

過去2年のＭＶＰの傾向を見ると、2024年は豊田寛内野手が紅白戦で8打数5安打とアピールして受賞した。翌25年に該当者なしとなった際は、藤川監督が「いないってことは、チーム状態がいいってこと」と前向きに説明した。今キャンプで立石が単独で受賞したのは、彼が明確なエース格としての能力を示した結果である。

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来季に向けた立石の目標と展望

立石内野手は、初めての秋キャンプにおいて体調不良もありつつも、自分なりにしっかりできたと総括した。今回のキャンプでの実績をベースに、来季2月の春季キャンプまでに現在のコンディションを維持することが彼の次の課題となる。阪神ファンにとっては、次世代のスラッガー候補の台頭が楽しみとなる瞬間である。

藤川監督の期待に応え、プロらしい姿勢を貫いた立石正広内野手。今季の経験と身体強化を活かし、来季はより一層の飛躍を見せることが予想される。チームの新たな柱として、守備での使い方も含めた多面的な能力を発揮し、阪神タイガースの再来襲に貢献することが期待されている。