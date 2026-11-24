阪神は２４日、中日から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した上林誠知外野手（３１）と契約合意に至ったことを発表した。３年総額４億円規模の提示とみられ、補強ポイントに合致した好打者を獲得した。神戸市内で行われた「タイガース杯ゴルフ」に参加...

阪神・藤川監督 ＦＡ上林獲得「非常に大きな力に変わると確信」 大けが経験も昨季１７発２７盗塁「恐れずにプレーを仕掛けていく」阪神は２４日、中日から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した上林誠知外野手（３１）と契約合意に至ったことを発表した。３年総額４億円規模の提示とみられ、補強ポイントに合致した好打者を獲得した。

神戸市内で行われた「タイガース杯ゴルフ」に参加した藤川球児監督（４６）はチーム力アップに直結する貴重な存在と捉え、大きな期待を寄せた。 リーグ３連覇の偉業に向け、頼もしい男がタテジマに袖を通す。 球団はこの日、中日から国内ＦＡ権を行使した上林と契約合意に至ったと発表。 神戸市内の有馬ロイヤルゴルフクラブでラウンドを終えた藤川監督は「彼の持っている力量を、いかんなく発揮してもらいたい。

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（それが）タイガースにとって非常に大きな力に変わると確信しています」と活躍に加え、チーム全体にもたらすメリットを強調した。 阪神のＦＡ補強は２０１８年オフの西勇輝以来、８年ぶり。 今オフは上林に加えオリックス・中川、ロッテ・小島の獲得にも乗り出しており“第１弾”で吉報が届いた。 今季のチームは左翼のポジションが固定できず、主砲・佐藤輝がメジャー移籍を目指す現状。

走攻守そろった実力者の加入は、選手層に厚みをもたらすことになる。 相手ベンチから見ていた上林の魅力に指揮官は「昨年の活躍と、故障があったこと。 それを跳ね返そうとする力。 彼のパフォーマンスの残し方ですね」と具体的なポイントを挙げた。

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上林はソフトバンク時代の１７年に自身初の規定打席に到達し、チームのリーグ優勝に貢献。 翌１８年には２２本塁打、ＮＰＢ歴代４位タイとなる１４本の三塁打も記録して全試合出場も果たした。 特筆すべきは大きなケガを経験しても、果敢にダイヤモンドを駆け回る姿。

「やっぱり恐れずにプレーを仕掛けていくというところに、非常にいいプレーヤーだなと思っていました」と話し「甲子園球場を本拠地として戦っていけば、故障という部分でもチームとして見守っていけるんじゃないか」と藤川監督。 人工芝より肉体面の負担が少ない天然芝の球場が主戦場になることも、追い風になると捉えている。 ◆上林 誠知（うえばやし・せいじ）１９９５年８月１日生まれ、埼玉県出身。３１歳。１８５センチ、９０キロ。 右投げ左打ち。

仙台育英では２年夏から３季続けて甲子園出場。１３年度ドラフト４位でソフトバンク入団。２３年オフ構想外となり、中日へ移籍した。