阪神・木浪聖也、初FA権行使で残留表明 複数年契約でレギュラー奪還へ

阪神タイガースの木浪聖也内野手が初FA権を行使せず残留することを3日明らかにしました。複数年契約となる見込みで、23年の日本一に貢献した正遊撃手がチームに留まり来季からレギュラー奪還に挑みます。

プロ野球・ 阪神タイガース の 木浪聖也 内野手 （32）が、3日までに今季獲得した初FA（フリーエージェント）権を行使せず、球団に残留することを決めたことが明らかになった。契約期間は複数年となる見込みだ。

木浪選手は2023年の優勝シーズンにおいて正遊撃手として大きく貢献し、今季も勝負強い打撃でチームに存在感を示し続けた。入団9年目の来季はさらに競争が激化するが、愛着のある阪神でレギュラー再奪取に挑む意向を固めた。

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23年日本一貢献の正攻法選手

木浪聖也選手の野球人生は、大学や社会人を経て飛び込んだプロの世界で、着実に積み重ねられてきた。2018年ドラフト3位で阪神に入団し、ルーキーイヤーの2019年には1番遊撃手として開幕スタメン出場を果たした。

彼の活躍は2023年に開花し、8番打者として勝負強い打撃力を発揮して球団38年ぶりの日本一に貢献した。クライマックスシリーズではMVPに選出され、ベストナインとゴールデングラブ賞も同時受賞する活躍を見せた。

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FA宣言時の感謝と不屈の精神

今年5月、FA要件を満たした時点で木浪選手は、これまでの経緯を振り返り「8年間、自分を使ってくれた歴代の監督やスタッフ、コーチの方、家族に感謝したい」と語っていた。1日1日頑張った結果だと振り返る言葉通り、不断の努力と不屈の精神力をもって勝負の世界でしぼってきた。

23年のリーグ優勝と日本一以後の3年間も貴重な働きを随所に見せ、2024年と今年と計3度の美酒を味わってきた。開幕直後にスタメンに固定された今季は、4月4日の広島戦（マツダスタジアム）で延長10回に決勝2ランを放つなど、勝負強さを示し続けた。

激化するポジション争いとチーム内評価

シーズン中盤以降は、熊谷敬宥、小幡竜也、元山春斗内野手に出番を譲ることが増えたものの、代打としても期待が高く、まだ老け込む年齢ではないと評価されている。野球に取り組む真摯な姿勢はチーム内の存在感をさらに高めている。

もちろんレギュラー再奪取は容易ではない。成長著しい高寺寿祐選手が再び遊撃の争いに参戦する。さらに、ドラフト4位のヤマハ・相羽寛太内野手（24）も入団し、8年前の自分と同じ社会人野球からの即戦力が加わった。

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来季の展望と選手データの詳細

競争はますます厳しくなる状況下で、木浪選手は自分らしく泥にまみれて正面からポジション争いに挑む構えだ。1994年6月15日、青森市生まれの選手は、青森山田高校から亜細亜大学、ホンダを経てプロ入りした。

今季の推定年俸は5500万円で、身長179センチ、体重81キロ。右投げ左打ちの選手として、来季も阪神タイガースの主力候補として活躍が期待される。複雑な経緯を超え、球団への愛着と向上心を持って新たなシーズンに向かう。