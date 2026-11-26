阪神タイガースの高橋風花がJERAセ・リーグAWARDの年間大賞を受賞しました。開幕からの完封勝利や連覇貢献が評価され、選考委員の鳥谷敬氏も満場一致の理由を説明しています。

阪神タイガース の左腕・ 高橋風花 選手が、日本野球機構（NPB）セ・パ両リーグの公式戦表彰「 JERAセ・リーグAWARD 」において、今季の 年間大賞 を受賞した。

高橋選手は選考委員による投票で満場一致の支持を得て、2024年シーズンの最優秀選手に輝いた。この結果を受け、高橋選手は受賞の喜びを笑顔で述べ、一年間を通じて自身の役割を果たせたことへの満足感を示している。

Also read 阪神・佐藤輝ＣＳ突破弾 圧巻３連勝で２年ぶり日本Ｓ「休みながら、しっかり準備したいなと」

選考の背景と満場一致の理由

選考過程では、選考委員の一人であり元阪神選手で日刊スポーツ評論家の鳥谷敬氏が、高橋選手に対して直接的にボードを手渡した。

鳥谷氏は、高橋選手が1年間において極めて高い活躍を見せ、チームのリーグ優勝に大きく貢献した点を評価して年間大賞に選定したと明かした。

具体的な評価ポイントとして、高橋選手が勝ち星を挙げた実績や、チームの優勝への貢献度が指摘された。さらに、前半戦において高橋選手が一人で最後まで投げ抜いた試合が複数回あったことも、選考基準として重視された要素である。

Advertisement

鳥谷氏は、これらの要素を総合的に判断し、「今年は高橋選手しかいないだろう」という確信のもとで満場一致による選出に至ったと選考事情を説明している。

高橋選手のシーズン総括と自信への転換

高橋選手自身は、今季最も良かった点として、初めて1年間で怪我や欠場なく試合に投げ切れたことを挙げており、これが賞を受賞できた根本的な理由だと分析した。

選手は、怪我やリハビリの時期には非常に厳しい状況に直面したことを認めつつも、休んでいる間も他の選手がプレーし続けている現状を認識し、その人たちに追いつくために努力を重ねてきたと語った。

今季のプロフィールにおいて、高橋選手は9年目のシーズン迎来了を迎え、来季からは10年目のベテランの域へ進むことになる左腕である。

開幕カード第2戦となるジャイアンツ戦（東京ドーム）で先発し、完封勝利を収めた試合は今季で最も印象に残る瞬間であると高橋選手は振り返っている。

昨季の9月13日に同球場で受けた3回6失点のパフォーマンスが、今季の開幕戦において「完封」という結果で晴らすことができ、5年ぶりに9回を投げ切れたことが自信につながったという。

連覇達成と来季への誓い

高橋選手は、今季も昨季に続き1年間のフル回転を果たすことを宣言し、来年も同様のコンディションでマウンドに上がりたいと意気込んでいる。

Advertisement

成績面については、投げ切れる身体作りが先決であり、結果は自然とついてくると考え、まずは健康維持と継続的な登板を最優先事項としている。

鳥谷氏からは、連覇を達成したチームの一員として、3連覇に向けたチャンスが存在することを指摘され、怪我のない状態で貢献できる1年間を過ごしてほしいとの激励が送られた。

高橋選手は、年間を通してやり切れた実感がこの賞によって裏付けられたと感じており、満場一致という評価に心底からの喜びを表した。

JERAセ・リーグAWARDの選出システム

JERAセ・リーグAWARDは、セ・リーグ公式戦の全375試合が対象となる表彰制度である。ただし、交流戦は対象試合数から除外される規定となっている。

選出プロセスは各試合単位で進行し、その試合において勝利に最も貢献した選手がノミネート対象となる。

月次ごとの選出では、各球団ごとに最も多くノミネートされた選手が「球団代表選手」として選出され、その中から「月間JERAセ・リーグAWARD」受賞者が決定する。

年間大賞についても、この月間の選出フローをベースとした同じ手順で選考が行われる仕組みであり、高橋選手の受賞もこの厳格なシステムによる結果である。