阪神・森下翔太外野手（２６）が２６日、都内のホテルで開催された「第５５回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式に出席した。２年連続の受賞にも満足せず、さらなる守備力向上へ、中日からＦＡ移籍する上林誠知外野手（３１）から技術を吸収することに意欲。...

阪神・森下 新加入の上林と共闘宣言「誠知さんが来たことで幅が広がった」 連日の特注スーツ姿でＧＧ賞表彰式阪神・森下翔太外野手（２６）が２６日、都内のホテルで開催された「第５５回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式に出席した。２年連続の受賞にも満足せず、さらなる守備力向上へ、中日からＦＡ移籍する上林誠知外野手（３１）から技術を吸収することに意欲。

自主トレをともにする先輩と共闘を誓った。 淡いブルーのセットアップをカジュアルに着こなした。 森下は「海外スタイルです」とニヤリ。

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「何やっても勝てない」と“韓流アイドル風”で登場した楽天・辰己を見て苦笑いしつつ、黄色タキシードで魅せた前日のアワーズに続き、こだわりの一着で名手たちと肩を並べた。 ベストプレーには、４月３日・広島戦（マツダ）での好守を挙げた。１－０の初回１死、右前打を放った中村奨が一塁をオーバーランしたのを見逃さず、好返球でタッチアウト。