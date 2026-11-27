阪神の才木浩人投手（２８）と村上頌樹投手（２８）が２７日、ＳＧＬスタジアムで「尼崎市阪神タイガース優勝報告会」に参加。大勢のファンの前で両投手とも来季の沢村賞獲得を宣言した。 ハイレベルな競争の火ぶたが切って落とされた。才木は「圧倒できるよ...

阪神・才木「圧倒できるように」村上「自分、才木、遥人さんで争いながら」 沢村賞獲得を宣言！ 高橋と３本柱で奪い合うハイレベルな競争の火ぶたが切って落とされた。 才木は「圧倒できるように。 来年は自分が（沢村賞を）取る。

それぐらいのピッチングができるように」と意気込んだ。 この言葉に黙ってないのが村上だ。

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「才木もさっき言いましたけど、沢村賞を自分、才木、遥人さんで争いながら」と堂々言い切った。 虎を支えてきた両雄が一つの目標に向けて、並々ならぬ決意を示した。 今季の３本柱は村上が最優秀防御率、才木が最多奪三振、高橋が最高勝率、最多勝と先発投手の栄誉を分け合った。 村上は「何かしらのタイトルを取れれば。