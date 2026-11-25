阪神の高寺望夢内野手（24）が25日、契約更改交渉で今季の2000万円から倍増超の推定年俸4200万円でサインした。今季は自己最多の128試合に出場しユーティリティープレーヤーとして貢献。シーズン終了後から遊撃手にコンバートされ、来季は1年間のスタメン獲得とキャリアハイの100安打を目指す。球団高卒野手として藤田平以来となる規定打席到達も目標に掲げる。

阪神・高寺 遊撃奪取「１年間スタメンで」倍増超４２００万円に笑顔 キャリアハイ「１００安打」目指す阪神の 高寺望夢 内野手（２４）が２５日、西宮市内の球団事務所で 契約更改 交渉に臨み、今季年俸２０００万円から２２００万円増の４２００万円でサインした。

今季は自己最多の１２８試合に出場し、貴重なユーティリティープレーヤーとして連覇に貢献した。 シーズン終了後からは遊撃へ再挑戦し、来季はレギュラーを狙う。 球団の遊撃手では藤田平氏以来となる高卒野手の規定打席到達へ、オフは体を鍛える。 （金額は推定） 終始、笑顔だった。

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高寺が満面の笑みでピースサインをつくる。 今季は近本の離脱中に中堅のスタメンを任され、途中出場でも重宝された。 その貢献が評価され、倍増以上の年俸４２００万円と大幅昇給。

「『頑張った』と言ってもらえたのでうれしかったです」。 文句なしで判を押し、来季の活躍を誓った。 シーズン終了後から遊撃にコンバートされた。 ここ数年は外野での起用が多かったが、本職は内野手。

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元山や小幡らとの争いに勝ち抜かなくてはならない。

「１年間、スタメンで最初から出るということは目標でやっていきたい」と宣言。 その先には平成以降初の記録も待っている。 今季は規定打席に５８打席足りなかった。

「規定に届くということは結果も出して、ずっと出続けているということだと思う。 結果的にそうなればいい」。 球団の遊撃手で規定打席到達なら、高卒野手では藤田平以来となる。

「１００安打というのは打ってみたい」と安打数でもキャリアハイを目指す。 同期入団の佐藤輝が米大リーグのカブスと契約合意し、海を渡ることになった。

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「一人じゃカバーできない。 本塁打数だけじゃなくて、守備や盗塁、いろんなところでカバーできればいいかなと思います」。 佐藤輝の穴を埋める候補の一人。 “神ドラフト”の末っ子が３連覇のキーマンとなる。