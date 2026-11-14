阪神・榊原七斗が村上宗隆から刺激 明大選抜では2打数無安打

ドラフト1位で阪神入りする榊原七斗外野手が、村上宗隆の打撃からパンチ力向上の刺激を得た一方、ヤクルトとの記念試合では2打数無安打のプロの洗礼を受けた。課題と成長の両面から今後のプロ生活を見据える。

プロ野球 阪神タイガース はドラフト1位指名を受けた明大・ 榊原七斗 外野手が、14日に開催された ヤクルトスワローズ との公式戦で「プロの洗礼」を受けた。22歳の若手選手は、米大リーグ・ ホワイトソックス 所属の 村上宗隆 内野手からの刺激的な打撃表現に触発され、自身のパンチ力向上を誓った。しかし、 東京六大学選抜 として出場したこの試合では、2打数無安打に終わり、変化球への対応を喫緊の課題として意識している。

村上宗隆の規格外の長打力から得た刺激

阪神タイガースのドラフト1位指名選手である榊原七斗は、始球式を務めた村上宗隆の圧倒的な存在感に心を動かされた。中堅の守備位置から見る「村神様」の背丈と威圧感は、ユニフォーム姿でなくともひしひしと伝わってきたという。対照的に榊原自身は三拍子そろったオールラウンドプレーヤーを目指しているが、村上が持つ規格外の長打力は、一人の野球人として引きつけられる魅力があると感じた。

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榊原にとってパンチ力は自身の持ち味でもある。村上宗隆が令和初三冠王として示したような打撃力には、会話こそなかったものの、大きな刺激を受けたという。プロの世界へ飛び出す前に、このようにトッププレイヤーのパフォーマンスを目の当たりにすることで、自身の課題意識を高め、将来の長打力向上への意欲をさらに強めている状況だ。

プロバッテリーの完璧な配球に屈した2打席

しかし、現状の課題にも榊原はしっかりと目を向けている。東京六大学選抜として出場したヤクルトとの明治神宮外苑創建百年記念奉納試合では、2打席とも快音が響かず、試合後には「自分の納得いく結果ではなかった」と悔しさを表情ににじませた。大学日本代表としてプロと練習試合をした経験はあったが、ドラフト後のプロとの対戦は初めてであり、プロの配球が厳格に機能した結果である。

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初回の1死一塁で迎えた第1打席では、ヤクルトの左腕増居から初球から2球連続のカーブが投げ込まれた。榊原は連続で空を切るバットを振り、3球目にはスライダーを外角低めに決められ、空振り三振を喫した。自身は「自分の欲が出てしまって体が開いてしまった。相手の配球にやられた」と振り返っており、プロの戦略の前に力不足を痛感する形となった。

続く第2打席でも、ヤクルトの左腕鈴木蓮の前に初球でゴロに倒れている。一足先にプロの世界を体験したヤクルトバッテリーは、ドラフトで阪神から指名されプロ入りが「確定」した若手選手に対し、容赦なく弱点を攻めてきた。この一連のプレーは、プロ入りを控える榊原にとって、厳格なプロの模拟体験となったと言える。弱点を執拗に攻められ、洗練されたプロの対応に屈する経験を積んだ。

阪神ドラフト1位候補の今後の課題と展望

榊原七斗は2004年7月15日生まれの22歳で、兵庫県出身の選手である。身長173センチ、体重79キロの体格で、左投げ左打ちの外野手として報徳学園から明大へ進学し、ドラフト1位で阪神タイガースから指名を受けた。報徳学園時代には高校通算15本塁打を記録し、明大では1年春からリーグ戦に出場するなど、順調にキャリアを積んできた。

身体能力面でも遠投110メートル、50メートル走5.9秒と俊敏性を兼ね備えており、趣味は交代浴であるという。今回の2打数無安打という結果を受け、榊原は変化球対応の磨きをかけることを最優先課題に挙げている。パンチ力をさらに伸ばしつつ、弱点を克服した姿で、早ければ今シーズン中に阪神のユニフォームを着てプロの世界へ飛び込む準備を進めている。村上宗隆からの刺激を糧に、来季に向けたプレーの質向上が期待されている。