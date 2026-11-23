阪神タイガースの藤川球児監督が御堂筋ランウェイでリーグ3連覇と日本一奪回を公約。高橋遥人、工藤、木下、立石ら新スターの台頭を期待し、30万ファンへの恩返しを誓った。

阪神タイガース の 藤川球児監督 （46）は23日、大阪府内の象徴的な通りである大阪・御堂筋で開催されたイベント「 御堂筋ランウェイ 2026」に選手やコーチ陣と参加し、来季のリーグ3連覇と日本一奪回を強く誓いました。前年優勝時に宣言した通り、今年も有言実行で頂点へ戻ることを公約し、沿道に集まった約30万人の熱狂的なサポーターに向けて、再び日本一の座へ挑む覚悟を表明しました。

御堂筋での日本一誓いと30万ファンへの恩返し

藤川監督は、大阪のシンボルである御堂筋を逆走するという年に一度の特別行事を通じて、勝利者特有の至福の光景を目の当たりにしました。1キロから2キロ程度、約30分かけて進むランウェイでは、沿道だけでなくビルの上からも大勢のファンがエールを送り、その圧倒的な規模は脇道に溢れ出すほどでした。この光景を見た監督は、「とにかくここは優勝したときにしか歩けませんから。最高の位置で来たいというのが一番です」と語りました。

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監督は特に「関西でこの大阪御堂筋を一番の、日本一の道にしないといけない。いいチームを作ります」と力強く宣言し、30万人の虎党に対する恩返しと、再来年の頂点への渇望を胸に刻みました。昨年の優勝パレードでは連覇を宣言し、実際にその通りにリーグ3連覇を達成しましたが、今年はより高い目標である「御堂筋を日本一の道にする」という具体的なメッセージを掲げています。

佐藤輝退団後、新スター4選手への期待と育成方針

このイベントの最大の焦点は、メジャーリーグ（MLB）への移籍を目指す佐藤輝の不在をどのように乗り越え、新たなエースナンバーやスター選手を育てていくかという点でした。藤川監督は壇上で掲げられた選手用のタオルの数を観察し、「高橋遥人とか工藤とか、木下のタオルが多かったですね」と指摘し、秋季キャンプから強化してきたポスト・佐藤輝構想の具体的な顔ぶれを示しました。

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監督は高橋遥人、工藤、木下雄司、そして立石諒の4選手を名指しし、彼らを含む新たな選手たちがスターとして成長していく姿を見せたいと語りました。「立石も含めて」と切り出し、これらがチームのキーマンとなると期待を寄せつつ、「新たな選手がスターになっていく姿を見せたいし、そう育っていってもらいたいです」と、組織としての選手発掘と育成への強い意欲を示しました。

もちろん、名指しされた4名以外にも期待は膨らんでいます。秋季キャンプのMVPとして高く評価された門別、浜田、小幡の名前や、ドラフト1位で指名し入団した明大の榊原投手など、次世代を担う若手がすでに台頭しつつある雰囲気も漂っています。これら若手の飛躍が、リーグ3連覇と日本一奪回の成功には不可欠な要素であると監督は見ています。

マカロニえんぴつや10-FEETとのコラボで盛り上げたイベント

ランウェイの气氛をさらに高めたのは、紅白歌手のマカロニえんぴつの演奏や、阪神ファンであることを公言する10-FEETの参加でした。また、ヒッティングマーチの演奏に合わせて「六甲おろし」の大合唱が行われるなど、ファンと選手が一体となった祭典となりました。最後には、「監督、3連覇をお願いします」という切実な願いが監督に託され、その重みを一身に受け止める結果となりました。

藤川監督は「タイガースのパワーはすごい。縁と恩を感じながら頑張っていきたい」と語り、指揮官としての使命を全うする決意を示しました。21日のファン感謝デーに続き、勝利への思いを強めたこの日は、心震わせたエールに対する恩返しとして、再び頂点へ挑む戦う理由を明確にしました。30万人の期待を背負い、日本一の道へ歩みを進める阪神タイガースの再来年が注目されます。