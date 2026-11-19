阪神タイガースの立石正広内野手（23）が今季年俸1600万円から200万円増の推定1800万円で契約更改に成功した。ルーキーイヤーの課題を乗り越え、佐藤輝のメジャー移籍を見据え主力選手としての活躍を誓った。

阪神タイガース に所属する23歳の内野手、 立石正広 選手が西宮市内の球団事務所にて行われた 契約更改 交渉に臨み、新契約を締結した。この日発表された推定年俸は、前年度の1600万円から200万円増となる1800万円となった。立石選手は本人の意向と球団の評価が合致し、ルーキーイヤーを総括した。金額面でのアップについては、食事を楽しむなど前向きな反応を示している。

ルーキーイヤーの記録と課題の棚卸し

創価大学から2025年のドラフト会議で1位指名され入団した立石選手は、故障の影響により春季キャンプの出場を逃し、開幕を2軍で迎えた。その後の5月19日に中日戦（倉敷）で1軍デビューを果たし、金丸選手からプロ初安打を放った。さらに5月24日の巨人戦（東京ドーム）では竹丸選手からプロ初本塁打を記録し、球団新人としてデビューから5試合連続安打という歴史的快挙を達成した。

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しかし、その後の1軍での戦線では厳しい投手陣の攻めに対し打撃面での課題が目立ち、定着には至らなかった。最終的に1年目のシーズン終了時点での成績は、38試合の出場ながら2本塁打、10打点、打率.192にとどまった。立石選手自身も、序盤は好調な時期もあったものの、後半戦は悔しい場面が多く、様々な経験を積んだと振り返った。納得いく成績を残せなかったことへの悔しさが、今後のモチベーションにつながっている。

秋季キャンプでの磨き上げと球団の期待

オフの秋季キャンプでは、連日の厳しいバッティング練習を通じて課題の克服に取り組んだ。立石選手は、野球のことだけに没頭し集中できたキャンプであったと手応えを語っている。球団側からは、来年に向けて単なる新人ではなく、チームの主力として戦う自覚を持つよう注文がつけられた。この指摘を受け、立石選手は自分自身の可能性を信じ、より高いレベルでのプレーを誓った。

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特に注目されるのが、同僚の佐藤輝明選手がメジャーリーグベースボール（MLB）への挑戦を視野に入れている状況だ。主力内野手の1人がチームを離れることで、立石選手にはより大きな出場機会と責任が求められることになる。立石選手はこれをチャンスと捉え、ポスト佐藤輝としてチームを牽引する意欲を強めている。球団もその背景を踏まえ、年俸改定においてその期待値を反映させたとみられる。

来季の目標設定と主力昇格への意気込み

立石選手は、打撃部分の修正を最優先事項として来年のシーズンに臨むと明言した。具体的には、ルーキーイヤーで苦戦した打撃フォームやタイミング合わせの改善に取り組む考えだ。また、単なる代打要員や途中出場ではなく、レギュラー定着を目指す姿勢を示した。2桁本塁打を必ず達成するという強い決意も表明しており、パワーアップした選手像を披露することでファンや球団関係者の期待に応えたいと考えている。

今後は春季キャンプから本格的に新年度に向けた準備が始まる。200万円の昇給は球団からの信頼の表れであり、同時に立石選手自身の成長に対するプレッシャーともなる。ルーキーイヤーの失敗をバネに、次なるステップへ踏み出す立石選手の動向が、阪神タイガースの来季戦略においても重要な鍵を握ることになる。ファンからは、その活躍を待ち望む声が上がっている。