阪神・梅野隆太郎捕手（35）が29日、岩崎優投手（35）、木浪聖也内野手（32）、今季限りで阪神を退団した岩貞祐太

阪神・梅野隆太郎捕手（35）が29日、岩崎優投手（35）、木浪聖也内野手（32）、今季限りで阪神を退団した岩貞祐太投手（35）、長坂拳弥捕手（32）と神戸市内で「フレンドリーマッチ野球教室」を開催した。

昨年に続く同イベントの実施で、梅野は自前の捕手用プロテクターを持参し、ブロッキングやキャッチングを実演。 岩崎、岩貞は球速を上げるために大切なことを子どもたちに説き、木浪と長坂は内野守備やグラブさばきについて丁寧に指導を行った。

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「ホームランダービー」と銘打たれた、ロングティーの飛距離を競うレクリエーションも行われ、梅野と木浪が豪快な“アーチ”を連発した。 ミートの瞬間にボールがつぶれるため、硬式球に慣れたプロには飛距離を出すことが難しいとされる軟式球でもお構いなし。 約100メートル先にある校舎の屋根を直撃する打球を何本も放ち、参加者から拍手喝采を浴びた。 野球教室をプロデュースした梅野は「野球人として、子どもたちにきっかけを与えるようなことができて良かった」と満足げ。