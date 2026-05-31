阪神・藤川監督 ３連勝逃すも九回粘りを評価

阪神は２点を追う九回で２死満塁と攻め、球団初となるロッテ戦の同一カード３連勝を逃した。監督は「いい形であそこまで持って行くことができていたと思います」と各自の粘りを評価した。

阪神・ 藤川監督 は2日から甲子園で6連戦を始める予定です。 監督は「いい1週間にできるように頑張ります」と話しました。2日は ロッテ と対戦する予定です。 阪神は2点を追う9回で2死満塁と攻めましたが、代打の木浪が空振り三振で失敗しました。

球団初となるロッテ戦の同一カード3連勝を逃したので、簡単には引き下がらなかったと考えています。 監督は「いい形であそこまで持って行くことができていたと思います」と各自の粘りを評価しました。 悔やまれたのは同点の8回でした。3番手のモレッタが1死1塁から西川に四球を与え、続く山口に右中間を破られ、2点を失ってKOされた。 今季2敗目の右腕は「自分が失投してしまった」と唇をかんで悔しそうにしました。

指揮官は「また次、頑張ってもらおうと思っています」と次戦以降の奮起に期待しました。 先発DHは今季交流戦で無安打でした。 ここまで今季パ・リーグ球場での試合は今カードのロッテ3連戦で、先発指名打者と成績は【1】29日・福嶋＝2打数無安打【2】30日・嶋村＝3打数無安打【3】31日・ディベイニー＝3打数無安打でした。 ちなみに昨季の先発指名打者は通算9試合で37打数7安打4打点でした。

打率は189でした。 内訳はヘルナンデスが4試合で16打数4安打2打点、豊田が3試合で11打数2安打2打点、糸原が1試合で4打数1安打、森下が1試合で6打数無安打でした





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

阪神 藤川監督 ロッテ 三連勝 九回粘り

United States Latest News, United States Headlines