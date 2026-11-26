阪神・高橋遥人投手（３１）が２６日、球速アップでの“自分超え”を誓った。甲子園球場内で行われた「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ年間大賞」の授賞式に出席し、満場一致で受賞。ただ本人は厳しめの自己評価を口にし、プロ２年目の２０１９年に計測した自己...

阪神・高橋遥人投手（３１）が２６日、球速アップでの“自分超え”を誓った。 甲子園球場内で行われた「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ年間大賞」の授賞式に出席し、満場一致で受賞。 ただ本人は厳しめの自己評価を口にし、プロ２年目の２０１９年に計測した自己最速１５２キロの更新に意欲を示した。

沢村賞左腕は現状に満足することなく進化を図っていく。 両手では抱えきれないほどの勲章を手にしても、高橋に満足感はない。 この日の受賞にも「今年いろんな賞をいただいたんですけど、ボールとしてはそれに見合っていない。 本当にそう思っている」と飽くなき向上心が垣間見えた。

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今季はリーグトップ１６勝を挙げ、最高勝率との２冠をつかみベストナインを受賞。 沢村賞にも輝いたが「球速を速くしたいって今年ずっと言ってきたけど達成できなかった。 球速にこだわってバッターを圧倒できるように」と課題を語った。 今季最速は１５１キロで自己最速は１９年に計測した１５２キロ。