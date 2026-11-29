阪神・木下里都投手（２５）が２９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１２００万円から３８００万アップの５０００万円でサインした。４倍以上の大幅昇給に「頑張って良かった」と喜色満面。今オフは筋力面の強化に励む“工藤化計画”に...

阪神・木下 ４倍超大幅昇給に笑顔「今年１年頑張って良かった」今オフは“工藤化計画”に着手「一緒に勝てるように」阪神・木下里都投手（２５）が２９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１２００万円から３８００万アップの５０００万円でサインした。４倍以上の大幅昇給に「頑張って良かった」と喜色満面。

今オフは筋力面の強化に励む“工藤化計画”に着手。 工藤との剛速球コンビで開幕から勝ちパターンを担うことにも意欲を示した。 （金額は推定） 中継ぎ陣の大きな柱へと成長した木下に、思わず笑みがこぼれる昇給が待っていた。

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「今年１年間、頑張って良かった。 評価していただいた額を提示していただいたんで、それはもう本当にありがたいと思います」。 飛躍の２年目、その達成感をスーツ姿で改めてかみしめた。 初の開幕１軍から始まった今季。