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阪神・藤川監督、２２日２軍戦で初登板の右腕に注目！シート打撃で３イニングに登板

野球 News

阪神・藤川監督、２２日２軍戦で初登板の右腕に注目！シート打撃で３イニングに登板
阪神タイガース藤川監督右腕
📆5/23/2026 7:39 AM
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阪神・藤川監督は、阪神タイガースの戦いぶりを見た上で、チーム全体像として右腕の姿を見て学べることがあるとコメント。また、シーズン開幕後には２度、１軍の練習に呼び投球練習をチェックするなど、慎重に慎重を重ねながら経過を見守ってきた。着実に、１軍デビューの日が近づいている。

阪神・ 藤川監督 『大きな一歩』２２日２軍戦で初登板の下村に言及 次は シート打撃 で３イニング『 １軍トップレベルから見つめたプラン を』 ２０２３年度ドラフト１位右腕は、入団後にトミー・ジョン手術を受けた。

初の実戦マウンドは１回１安打１失点で、最速は１５２キロ。 映像でもチェックした指揮官は『大きな一歩ですね』と話した。 登板後には涙を流した右腕について『やっぱりそれだけ苦しかったんだろうし。 普段、健康でやっている選手たちも、そういうところに差しかかることがある。

チーム全体像として彼の姿を見て、学べることが現役選手にはある』と続けた。 その上で今後について『次はシムゲームで３イニング』と説明。 対外試合でイニングを伸ばすのではなく、シート打撃で３イニングに登板させる。 『こちらがきっちりとプランを持っておくことが非常に重要』とし、 通常の故障者の選手であれば１イニングを投げたら次は３イニングなんですけど、 彼の場合、１イニングを初めて投げたばかりなので。

通常プランではなく、 きっちりと逆算した上で一度ここは待って、３イニング分消化して、それが順調に消化できれば次のステップへと』と意図を明かした。 シーズン開幕後には２度、１軍の練習に呼び投球練習をチェックするなど、 慎重に慎重を重ねながら経過を見守ってきた。 しっかり１軍トップレベルから見つめたプランを組んでいくと指揮官。 着実に、１軍デビューの日が近づいている

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阪神タイガース 藤川監督 右腕 シート打撃 １軍トップレベルから見つめたプラン

 

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