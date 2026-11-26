「三井ゴールデン・グラブ賞・表彰式」（２６日、都内） 阪神の坂本誠志郎捕手（３３）が２６日、１２球団最多となる５人が選出された「第５５回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式に出席し、球団捕手最多となる４度目の受賞を狙うことを意気込んだ。今回が...

「三井ゴールデン・グラブ賞・表彰式」（２６日、都内） 阪神の坂本誠志郎捕手（３３）が２６日、１２球団最多となる５人が選出された「第５５回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式に出席し、球団捕手最多となる４度目の受賞を狙うことを意気込んだ。

今回が２年連続３度目で、阪神捕手では梅野隆太郎以来、球団最多タイ。 来季もチームに貢献し、記録更新に挑む。 いつも謙虚な坂本だが、壇上では力強く次なる目標を宣言した。

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「タイガースで４度目の受賞をした人がいないということですので、そこを狙って頑張りたいなと思います」。 今季は伏見も加入した中、チームの捕手で最多の９７試合に出場した。 守備率・９９５（４失策）で、盗塁阻止率はリーグトップの・３２８。７９補殺は同最多、１捕逸は同最少と堅守でリーグ連覇を導いた。 阪神捕手で３度目の受賞は梅野隆太郎以来球団最多タイで、ベストナインと合わせて２年連続の受賞。